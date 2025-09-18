До України прибув Косіняк-Камиш з делегацією Міноборони та Збройних сил Польщі

Фото: X / Ministerstwo Obrony Narodowej

До Києва прибув віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Про це повідомила пресслужба польського відомства.

Посадовець перебуває з візитом у Києві разом з делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі.

Очікується, що Косіняк-Камиш під час візиту обговорить зі своїм колегою Денисом Шмигалем, серед іншого, військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України й безпекову ситуацію в контексті російської агресії.

