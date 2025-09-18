До України прибув Косіняк-Камиш з делегацією Міноборони та Збройних сил Польщі
До Києва прибув віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Про це повідомила пресслужба польського відомства.
Посадовець перебуває з візитом у Києві разом з делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі.
Очікується, що Косіняк-Камиш під час візиту обговорить зі своїм колегою Денисом Шмигалем, серед іншого, військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України й безпекову ситуацію в контексті російської агресії.
- 12 вересня Міноборони Польщі повідомило, що українські військові проведуть навчання польських солдатів із боротьби з безпілотниками на території Польщі.
- Того самого дня Сибіга підтвердив, що Україну відвідає делегація польських військових для роботи з українськими колегами після атаки дронів РФ на Польщу 10 вересня.
- У МЗС хочуть також обговорити плани, як спільно працювати з іншими партнерами над тим, щоб підвищувати безпеку повітряного простору.
