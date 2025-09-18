В Украину прибыл Косиняк-Камыш с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши

Польская делегация намерена обсудить ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии и дальнейшую поддержку Украины

Фото: X / Ministerstwo Obrony Narodowej

В Киев прибыл вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщила пресс-служба польского ведомства.

Чиновник находится с визитом в Киеве вместе с делегацией Министерства обороны и Вооруженных сил Польши.

Ожидается, что Косиняк-Камыш во время визита обсудит со своим коллегой Денисом Шмыгалем, среди прочего, военное сотрудничество, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии.

Фото: X / Ministerstwo Obrony Narodowej

Фото: X / Ministerstwo Obrony Narodowej