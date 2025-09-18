В Украину прибыл Косиняк-Камыш с делегацией Минобороны и Вооруженных сил Польши
В Киев прибыл вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщила пресс-служба польского ведомства.
Чиновник находится с визитом в Киеве вместе с делегацией Министерства обороны и Вооруженных сил Польши.
Ожидается, что Косиняк-Камыш во время визита обсудит со своим коллегой Денисом Шмыгалем, среди прочего, военное сотрудничество, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии.
- 12 сентября Минобороны Польши сообщило, что украинские военные проведут учения польских солдат по борьбе с беспилотниками на территории Польши.
- В тот же день Сибига подтвердил, что Украину посетит делегация польских военных для работы с украинскими коллегами после атаки дронов РФ на Польшу 10 сентября.
- В МИД хотят также обсудить планы того, как совместно работать с другими партнерами над тем, чтобы повышать безопасность воздушного пространства.
