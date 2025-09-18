Україна та Польща створюють Спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем

Денис Шмигаль та Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Міноборони)

Україна та Польща розпочинають співпрацю у сфері безпілотних авіаційних систем, створюючи спільну робочу групу. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

18 вересня глава Міноборони підписав меморандум з польським колегою Владиславом Косіняк-Камишем.

"Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання", – зазначив Шмигаль.

Також вона буде:

→ сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;

→ розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;

→ зміцнювати взаємосумісність між збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

Крім цього, Шмигаль і Косіняк-Камиш підписали Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. У цьому документі домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.

Також очільники оборонних відомств підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО. Вони закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони