Україна та Польща створюють Спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем
Україна та Польща розпочинають співпрацю у сфері безпілотних авіаційних систем, створюючи спільну робочу групу. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
18 вересня глава Міноборони підписав меморандум з польським колегою Владиславом Косіняк-Камишем.
"Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання", – зазначив Шмигаль.
Також вона буде:
→ сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;
→ розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології;
→ зміцнювати взаємосумісність між збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.
Крім цього, Шмигаль і Косіняк-Камиш підписали Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. У цьому документі домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.
Також очільники оборонних відомств підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО. Вони закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.
- 18 вересня стало відомо, що до Києва прибув Косіняк-Камиш з делегацією Міноборони та Збройних сил Польщі.
- Того самого дня він анонсував угоду з Україною у сфері набуття навичок використання безпілотників.
