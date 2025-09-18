У Польщі вночі зафіксували підвищену активність білоруських і російських дронів

Кордон Польщі та Білорусі залишається закритим, його відкриють, тільки коли будуть впевнені у відсутності загроз

Марцин Кервінський (Фото: x.com/MKierwinski)

У ніч проти 18 вересня прикордонники Польщі зафіксували зростання активності білоруських і російських безпілотників. Вони намагалися порушити повітряний простір країни, повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський, передає RMF 24.

На конференції міністра запитали: коли чекати відкриття прикордонних переходів із Білоруссю. Він нагадав, що закрита вона була не на час російсько-білоруських навчань "Захід-2025", а через них. Але відкриють пункти пропуску тільки тоді, коли буде стовідсоткова впевненість у відсутності загроз чи провокацій.

"Сьогодні вночі прикордонники зафіксували підвищену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися перетнути повітряний простір Польщі. Очевидно, що ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається вкрай напруженою. Якщо ми отримаємо від служб інформацію про те, що все стає безпечно, ми відкриємо кордон", – сказав Кервінський.

Польща повністю закрила кордон з Білоруссю в ніч проти 12 вересня – в обидва боки не працюють усі шість прикордонних переходів.