Залет МиГов в Эстонию показал, как РФ набирает обороты и провоцирует – Минобороны Польши

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Jarek Praszkiewicz / EPA)

Залет российских истребителей в Эстонию 19 сентября продемонстрировал усиление провокаций со стороны России. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Польское агентство прессы.

Чиновник отметил, что в последние годы самолеты РФ нарушали воздушное пространство Эстонии около 40 раз.

"Последний случай является очень жестким, поскольку длился 12 минут. Он показывает, как Россия набирает обороты, как провоцирует со всех сторон", – рассказал Косиняк-Камыш.

Он напомнил, как российские самолеты недавно пролетели над буровой платформой польской компании, а российский "теневой флот" перерезал кабели, которые находились на дне Балтийского моря.

"Эти провокации будут продолжаться, и на них нужно реагировать. Нужно также укреплять силу и устойчивость общества, чтобы не поддаваться дезинформации, потому что здесь снова есть попытка дезинформации, поскольку Россия не подтверждает такого рода действия", – добавил министр.

Чиновник акцентировал, что "провокационный характер действий России усиливается".