НАТО пообіцяло й надалі "рішуче реагувати" на порушення свого повітряного простору Росією

Росія несе повну відповідальність за ці дії, які сприяють ескалації, заявили в Альянсі

Прапор НАТО (Ілюстративне фото: Clemens Bilan/EPA)

НАТО пообіцяло й надалі "рішуче реагувати" на порушення Росією повітряного простору держав Альянсу. Про це йдеться в офіційній заяві НАТО.

Вранці у вівторок, 23 вересня, Північноатлантична рада зібралася на засідання на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити й рішуче засудити порушення Росією повітряного простору.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі проінформував Раду про цей інцидент, під час якого три озброєні російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії на понад 10 хвилин.

"Реакція НАТО була швидкою і рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря, щоб перехопити й супроводити їх з повітряного простору Естонії", – йдеться в заяві.

В Альянсі переконані, що це вторгнення є частиною ширшої тенденції до все більш безвідповідальної поведінки Росії. Це вже другий випадок за два тижні, коли Північноатлантична рада збирається відповідно до статті 4.

10 вересня Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Кілька інших членів Альянсу, зокрема Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія та Румунія, також нещодавно зазнали порушень свого повітряного простору з боку Росії.

"Ми висловлюємо повну солідарність з усіма членами Альянсу, повітряний простір яких було порушено", – зазначили в НАТО.

Росія несе повну відповідальність за ці дії, які сприяють ескалації, ризикують призвести до прорахунків і ставлять під загрозу життя людей. Вони повинні припинитися.

"НАТО і надалі буде рішуче реагувати на безрозсудні дії Росії. 12 вересня ми розпочали операцію "Східний вартовий" з метою зміцнення позицій НАТО вздовж усього східного флангу. Ми будемо посилювати наші можливості та зміцнювати нашу позицію стримування й оборони, зокрема за допомогою ефективної протиповітряної оборони", – йдеться в заяві.

Росія не повинна мати жодних сумнівів: НАТО і союзники, відповідно до міжнародного права, застосовуватимуть усі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе і стримування всіх загроз з усіх боків. В НАТО продовжать "реагувати у спосіб, у терміни й у сферах, які ми оберемо".

Ці та інші безвідповідальні дії Росії не відвернуть союзників від їхніх зобов’язань підтримувати Україну, безпека якої сприяє безпеці Альянсу, у здійсненні її невіддільного права на самооборону проти жорстокої й невиправданої агресії Росії.