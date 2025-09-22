Туск заявив, що Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір

Прем’єр Польщі, коментуючи проліт літаків Росії над Petrobaltic, сказав, що порушення повітряного простору не було

Дональд Туск (Фото: Andrzej Jackowski/EPA)

Польща не вагатиметься збивати об'єкти, що порушують її повітряний простір і становлять загрозу, але застосовуватиме обережніший підхід до менш очевидних ситуацій. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує агентство Reuters.

"Ми ухвалимо рішення збивати літаючі об'єкти, коли вони порушують нашу територію і пролітають над Польщею – це абсолютно не обговорюється", – сказав Туск.

Він додав, що коли Польща стикається "з не зовсім зрозумілими ситуаціями, такими як проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic, але без будь-якого порушення, оскільки це не наші територіальні води, потрібно двічі подумати, перш ніж ухвалювати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту".

Польський прем’єр наголосив, що йому також необхідно переконатися, що Варшава не залишиться сама у разі ескалації конфлікту.

"Мені також необхідно бути абсолютно впевненим, що всі союзники поставляться до цього так само як і ми", – сказав він.