Туск заявил, что Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство
Польша не будет колебаться сбивать ли объекты, нарушающие ее воздушное пространство и представляющие угрозу, но будет применять более осторожный подход к менее очевидным ситуациям. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, цитирует агентство Reuters.
"Мы примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушают нашу территорию и пролетают над Польшей – это абсолютно не обсуждается", — сказал Туск.
Он добавил, что когда Польша сталкивается "с не совсем понятными ситуациями, такими как пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic, но без какого-либо нарушения, поскольку это не наши территориальные воды, нужно дважды подумать, прежде чем принимать решения о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта".
Польский премьер подчеркнул, что ему также необходимо убедиться, что Варшава не останется сама в случае эскалации конфликта.
"Мне также необходимо быть абсолютно уверенным, что все союзники отнесутся к этому так же как и мы", — сказал он.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они находились над Эстонией около 12 минут. Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест.
- В тот же день два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
