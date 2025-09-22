Туск заявил, что Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство

Премьер Польши, комментируя пролет самолетов России над Petrobaltic, сказал, что нарушения воздушного пространства не было

Дональд Туск (Фото: Andrzej Jackowski/EPA)

Польша не будет колебаться сбивать ли объекты, нарушающие ее воздушное пространство и представляющие угрозу, но будет применять более осторожный подход к менее очевидным ситуациям. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, цитирует агентство Reuters.

"Мы примем решение сбивать летающие объекты, когда они нарушают нашу территорию и пролетают над Польшей – это абсолютно не обсуждается", — сказал Туск.

Он добавил, что когда Польша сталкивается "с не совсем понятными ситуациями, такими как пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic, но без какого-либо нарушения, поскольку это не наши территориальные воды, нужно дважды подумать, прежде чем принимать решения о действиях, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта".

Польский премьер подчеркнул, что ему также необходимо убедиться, что Варшава не останется сама в случае эскалации конфликта.

"Мне также необходимо быть абсолютно уверенным, что все союзники отнесутся к этому так же как и мы", — сказал он.