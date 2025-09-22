"Вас попередили". Сікорський в ООН застеріг Росію від подальших провокацій

Члени НАТО вже пробачали Москві інциденти з порушенням повітряного простору в минулому, однак не почули вибачень, заявив глава польського МЗС

Радослав Сікорський (Фото: Frank De Roo/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на екстреному засіданні Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй застеріг Росію від подальших провокацій проти членів НАТО. Його слова наводить Polsat News.

"Якщо ще одна ракета або інший об'єкт вдереться в наш повітряний простір, навмисно або випадково, якщо її зіб’ють, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили", – сказав Сікорський, звертаючись до уряду держави-агресорки.

Глава польської дипломатії згадав, що російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії через тиждень після того, як безпілотники, також відправлені з Росії, пролетіли над Польщею.

"Якщо це були нещасні випадки, чому б не визнати їх і не попросити вибачення відразу?" – сказав він.

Сікорський, звертаючись до росіян, заявив, що вони не можуть жити в мирі з сусідами. За його словами, члени НАТО вже пробачали Москві подібні інциденти в минулому, однак не почули вибачень, а лише брехню.

Він також констатував посилення атак на Україну з боку РФ і нагадав про обіцянку російського диктатора Володимира Путіна на Алясці перейти від конфронтації до діалогу.

На його думку, вищезазначені порушення повітряного простору "викликають підозру, оскільки є ескалацією гібридної війни, яку Росія роками веде проти Заходу".

У цьому контексті він перерахував, серед іншого, вбивства політиків, журналістів і правозахисників, кібератаки, випадки підпалів у різних європейських країнах і напади на українські посольства.

"Радбез ООН зобов'язаний дати чіткий сигнал про те, що подібні провокації неприпустимі. Російським представникам я кажу: ми знаємо, що вам байдуже міжнародне право, і ви не здатні жити в мирі зі своїми сусідами", – додав Сікорський.

На думку глави МЗС Польщі, "шалений націоналізм" Москви передбачає потребу в домінуванні.

"І це не закінчиться, доки ви не зрозумієте, що імперська епоха закінчилася, і ваша імперія не буде відбудована. Ваша триденна "спеціальна військова операція" навіть за 10 років не змогла підкорити Донбас", – зазначив він.