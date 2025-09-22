У Брюсселі розповіли, на що очікувати країнам Балтії, якщо США скоротять їм допомогу
Попри новини про можливе зменшення безпекової допомоги від США, країни Балтії отримуватимуть підтримку в рамках програми безпекової допомоги SAFE (Security Action for Europe). Про це повідомив на брифінгу речник Єврокомісії Тома Реньє, відповідаючи на запитання кореспондентки LIGA.net.
"Звісно, ми всі погоджуємося з тим, що Європі потрібно робити більше. Європі потрібно набагато більше інвестувати у власні оборонні можливості. Саме тому ми в березні запропонували амбітний пакет заходів для підвищення готовності. Програма SAFE вже повністю працює", – сказав він.
Реньє нагадав, що балтійські країни, які мають кордон з Росією, вже подали заявки на оборонні кредити у межах SAFE. Єврокомісія чекає почути про плани оборонних інвестицій Литви, Латвії та Естонії до 30 листопада.
Відповідаючи на запитання, наскільки небезпечне таке рішення з боку США, особливо на тлі нещодавніх провокацій з боку Росії, речник сказав: "З одного боку, ми продовжимо співпрацювати з нашими партнерами, включно з партнерами по НАТО, а з іншого – Європа має робити більше й інвестувати у свою оборону".
Днями журналісти Reuters, посилаючись на неназваних співрозмовників, писали, що ще наприкінці серпня представники Пентагону зустрілися з групою європейських дипломатів і попередили про скорочення допомоги державам Балтії.
Тоді представник Міноборони США Девід Бейкер заявив європейцям, що їхній континент має бути менш залежним від Штатів.
- Перші кредити у межах SAFE очікуються на початку 2026 року.
- 9 вересня 2025 року Єврокомісія розподілила 150 мільярдів євро у межах нової програми безпекової допомоги SAFE (Security Action for Europe) серед 19 країн-членів Євросоюзу. Найбільші суми отримають Польща, Румунія, а також Франція й Угорщина.
