Посли НАТО зберуться в Естонії, щоб обговорити заліт російських літаків до країни
Посли НАТО зберуться 23 вересня в Естонії, щоб обговорити порушення російськими літаками повітряного простору країни. Про це повідомляє The Guardian.
Зустріч відбудеться після того, як Естонія активувала процедуру статті 4 для екстрених консультацій у НАТО.
Це дасть послам можливість визначити спільну реакцію альянсу на інцидент і обговорити подальші кроки щодо безпеки у регіоні.
22 вересня має відбутися екстрене засідання Радбезу через порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, що відбулось 19 числа. Таллінн вперше у своїй історії запросив проведення такого термінового заходу.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони перебували над Естонією близько 12 хвилин. Естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити протест.
- Згодом естонський уряд вирішив запросити проведення консультацій із союзниками з НАТО за статтею 4 – востаннє до цього вдавалися після дронової атаки РФ на Польщу 10 вересня.
- Трамп заявив, що заліт російських винищувачів у Естонію може бути великою проблемою.
