Посли НАТО зберуться в Естонії, щоб обговорити заліт російських літаків до країни

Переговори відбудуться після того, як Естонія активувала процедуру статті 4 для екстрених консультацій у НАТО

НАТО (Ілюстративне фото: EPA)

Посли НАТО зберуться 23 вересня в Естонії, щоб обговорити порушення російськими літаками повітряного простору країни. Про це повідомляє The Guardian.

Зустріч відбудеться після того, як Естонія активувала процедуру статті 4 для екстрених консультацій у НАТО.

Це дасть послам можливість визначити спільну реакцію альянсу на інцидент і обговорити подальші кроки щодо безпеки у регіоні.

22 вересня має відбутися екстрене засідання Радбезу через порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, що відбулось 19 числа. Таллінн вперше у своїй історії запросив проведення такого термінового заходу.