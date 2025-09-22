Послы НАТО соберутся в Эстонии, чтобы обсудить залет российских самолетов в страну

Переговоры состоятся после того, как Эстония активировала процедуру статьи 4 для экстренных консультаций в НАТО

НАТО (Иллюстративное фото: EPA)

Послы НАТО соберутся 23 сентября в Эстонии, чтобы обсудить нарушение российскими самолетами воздушного пространства страны. Об этом сообщает The Guardian.

Встреча состоится после того, как Эстония активировала процедуру статьи 4 для экстренных консультаций в НАТО.

Это даст послам возможность определить общую реакцию альянса на инцидент и обсудить дальнейшие шаги по безопасности в регионе.

22 сентября должно состояться экстренное заседание Совбеза из-за нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, которое состоялось 19 числа. Таллинн впервые в своей истории запросил проведение такого срочного мероприятия.