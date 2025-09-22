Послы НАТО соберутся в Эстонии, чтобы обсудить залет российских самолетов в страну
Послы НАТО соберутся 23 сентября в Эстонии, чтобы обсудить нарушение российскими самолетами воздушного пространства страны. Об этом сообщает The Guardian.
Встреча состоится после того, как Эстония активировала процедуру статьи 4 для экстренных консультаций в НАТО.
Это даст послам возможность определить общую реакцию альянса на инцидент и обсудить дальнейшие шаги по безопасности в регионе.
22 сентября должно состояться экстренное заседание Совбеза из-за нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, которое состоялось 19 числа. Таллинн впервые в своей истории запросил проведение такого срочного мероприятия.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они находились над Эстонией около 12 минут. Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест.
- Впоследствии эстонское правительство решило пригласить проведение консультаций с союзниками по НАТО по статье 4 – последний раз к этому прибегали после дроновой атаки РФ на Польшу 10 сентября.
- Трамп заявил, что залет российских истребителей в Эстонию не будет иметь места может быть большой проблемой.
