В Брюсселе рассказали, чего ждать странам Балтии, если США сократят им помощь

Несмотря на новости о возможном сокращении помощи в области безопасности от США, страны Балтии будут получать поддержку в рамках программы помощи в области безопасности SAFE (Security Action for Europe). Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье, отвечая на вопрос корреспондентки LIGA.net.

"Конечно, мы все согласны с тем, что Европе нужно делать больше. Европе нужно гораздо больше инвестировать в собственные оборонные возможности. Именно поэтому мы в марте предложили амбициозный пакет мер для повышения готовности. Программа SAFE уже полностью работает", – сказал он.

Ренье напомнил, что балтийские страны, имеющие границу с Россией, уже подали заявки на оборонные кредиты в рамках SAFE. Еврокомиссия ждет услышать о планах оборонных инвестиций Литвы, Латвии и Эстонии до 30 ноября.

Отвечая на вопрос, насколько опасно такое решение со стороны США, особенно на фоне недавних провокаций со стороны России, спикер сказал: "С одной стороны, мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами, включая партнеров по НАТО, а с другой – Европа должна делать больше и инвестировать в свою оборону".