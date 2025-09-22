В Брюсселе рассказали, чего ждать странам Балтии, если США сократят им помощь
Несмотря на новости о возможном сокращении помощи в области безопасности от США, страны Балтии будут получать поддержку в рамках программы помощи в области безопасности SAFE (Security Action for Europe). Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье, отвечая на вопрос корреспондентки LIGA.net.
"Конечно, мы все согласны с тем, что Европе нужно делать больше. Европе нужно гораздо больше инвестировать в собственные оборонные возможности. Именно поэтому мы в марте предложили амбициозный пакет мер для повышения готовности. Программа SAFE уже полностью работает", – сказал он.
Ренье напомнил, что балтийские страны, имеющие границу с Россией, уже подали заявки на оборонные кредиты в рамках SAFE. Еврокомиссия ждет услышать о планах оборонных инвестиций Литвы, Латвии и Эстонии до 30 ноября.
Отвечая на вопрос, насколько опасно такое решение со стороны США, особенно на фоне недавних провокаций со стороны России, спикер сказал: "С одной стороны, мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами, включая партнеров по НАТО, а с другой – Европа должна делать больше и инвестировать в свою оборону".
На днях журналисты Reuters, ссылаясь на неназванных собеседников, писали, что еще в конце августа представители Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и предупредили о сокращении помощи государствам Балтии.
Тогда представитель Минобороны США Дэвид Бейкер заявил европейцам, что их континент должен быть менее зависимым от Штатов.
- Первые кредиты в рамках SAFE ожидаются в начале 2026 года.
- 9 сентября 2025 года Еврокомиссия распределила 150 миллиардов в рамках новой программы помощи по безопасности SAFE (Security Action for Europe) среди 19 стран-членов Евросоюза. Наибольшие суммы получат Польша, Румыния, а также Франция и Венгрия.
Комментарии (0)