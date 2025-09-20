Reuters: Пентагон предупредил европейских дипломатов о сокращении помощи странам Балтии

Европа должна быть менее зависимой от Штатов, заявил представитель Пентагона на встрече с союзниками

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Представители Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и предупредили о сокращении помощи странам Балтии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Встреча состоялась еще в конце августа. Представители Минобороны США заявили, что планируют прекратить определенную помощь в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии, которые имеют границу с Россией.

В целом, по словам чиновника, непосредственно знакомого с комментариями, представитель Пентагона Дэвид Бейкер заявил группе, что Европа должна быть менее зависимой от Штатов.

При президентстве Дональда Трампа американские военные переключат свое внимание на другие приоритеты, такие как защита родины, говорится в материале.

Некоторые европейские дипломаты выразили опасения, что этот шаг может подбодрить российского диктатора Владимира Путина.

19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они находились над Эстонией около 12 минут. Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест.

Впоследствии эстонское правительство решило запросить проведение консультаций с союзниками по НАТО по статье 4 – последний раз к этому прибегали после дроновой атаки РФ на Польшу 10 сентября.

Трамп заявил, что залет российских истребителей в Эстонию может быть большой проблемой.