Європа повинна бути менш залежною від Штатів, заявив представник Пентагону на зустрічі з союзниками

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Представники Пентагону зустрілися з групою європейських дипломатів і попередили про скорочення допомоги державам Балтії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Зустріч відбулася ще наприкінці серпня. Представники Міноборони США заявили, що планують припинити певну допомогу у сфері безпеки Латвії, Литві та Естонії, які мають кордон з Росією.

Загалом, за словами посадовця, безпосередньо обізнаного з коментарями, представник Пентагону Девід Бейкер заявив групі, що Європа повинна бути менш залежною від Штатів.

За президентства Дональда Трампа американські військові перемикнуть свою увагу на інші пріоритети, такі як захист батьківщини, йдеться в матеріалі.

Деякі європейські дипломати висловили побоювання, що цей крок може підбадьорити російського диктатора Володимира Путіна.

19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони перебували над Естонією близько 12 хвилин. Естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити протест.

Згодом естонський уряд вирішив запросити проведення консультацій із союзниками з НАТО за статтею 4 – востаннє до цього вдавалися після дронової атаки РФ на Польщу 10 вересня.

Трамп заявив, що заліт російських винищувачів в Естонію може бути великою проблемою.