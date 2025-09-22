"Вас предупредили". Сикорский в ООН предостерег Россию от дальнейших провокаций

Члены НАТО уже прощали Москве инциденты с нарушением воздушного пространства в прошлом, однако не услышали извинений, заявил глава польского МИД

Радослав Сикорский (Фото: Frank De Roo/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе выступления на экстренном заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций предостерег Россию от дальнейших провокаций против членов НАТО. Его слова приводит Polsat News.

"Если еще одна ракета или другой объект вторгнется в наше воздушное пространство, намеренно или случайно, если ее собьют, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили", – сказал Сикорский, обращаясь к правительству государства-агрессора.

Глава польской дипломатии упомянул, что российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии через неделю после того, как беспилотники, также отправленные из России, пролетели над Польшей.

"Если это были несчастные случаи, почему бы не признать их и не попросить прощения сразу?" – сказал он.

Сикорский, обращаясь к россиянам, заявил, что они не могут жить в мире с соседями. По его словам, члены НАТО уже прощали Москве подобные инциденты в прошлом, однако не услышали извинений, а лишь ложь.

Он также констатировал усиление атак на Украину со стороны РФ и напомнил об обещании российского диктатора Владимира Путина на Аляске перейти от конфронтации к диалогу.

По его мнению, вышеупомянутые нарушения воздушного пространства "вызывают подозрение, поскольку являются эскалацией гибридной войны, которую Россия годами ведет против Запада".

В этом контексте он перечислил, среди прочего, убийства политиков, журналистов и правозащитников, кибератаки, случаи поджогов в разных европейских странах и нападения на украинские посольства.

"Совбез ООН обязан дать четкий сигнал о том, что подобные провокации недопустимы. Российским представителям я говорю: мы знаем, что вам безразлично международное право, и вы не способны жить в мире со своими соседями", – добавил Сикорский.

По мнению главы МИД Польши, "бешеный национализм" Москвы включает потребность в доминировании.

"И это не закончится, пока вы не поймете, что имперская эпоха закончилась, и ваша империя не будет отстроена. Ваша трехдневная "специальная военная операция" даже за 10 лет не смогла покорить Донбасс", – отметил он.