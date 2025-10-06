Винищувачі НАТО тричі за тиждень злітали для супроводу російських літаків над Балтикою
Минулого тижня винищувачі НАТО тричі злітали для супроводу російських літаків над Балтикою, які порушували правила польотів. Про це повідомив литовський мовник LRT із посиланням на Міністерство оборони країни.
У вівторок, 30 вересня, винищувачі Альянсу вилетіли для супроводу двох транспортних літаків Ан-12, які рухалися з материкової Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір.
Вони мали увімкнені радіолокаційні транспондери, але не мали планів польоту, підтримуючи лише радіозв'язок із Регіональним центром управління польотами (RSVS).
Того ж дня літак Альянсу вилетів для ідентифікації транспортного літака Ан-72. Він летів із включеним транспондером, без плану польоту та на радіозв'язку з RATCC. Однак чотири винищувачі Су-30 і два винищувачі МіГ-31, які вилетіли з Калінінграда для супроводу літака, не мали включених транспондерів, планів польоту та радіозв'язку.
Крім цього, винищувачі НАТО супроводили один Су-35 та ідентифікували тактичний розвідувальний літак Су-24МР, який 1 жовтня літав без транспондера, плану польоту та радіозв’язку.
Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії й передбачає постійний контроль повітряного простору регіону.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
- Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- НАТО пообіцяло й надалі "рішуче реагувати" на порушення Росією повітряного простору держав Альянсу.
Коментарі (0)