Винищувачі НАТО тричі за тиждень злітали для супроводу російських літаків над Балтикою

Альянс зафіксував у регіоні транспортні літаки та винищувачі РФ, які рухалися з порушенням правил польотів

Російський Ан-12 (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Минулого тижня винищувачі НАТО тричі злітали для супроводу російських літаків над Балтикою, які порушували правила польотів. Про це повідомив литовський мовник LRT із посиланням на Міністерство оборони країни.

У вівторок, 30 вересня, винищувачі Альянсу вилетіли для супроводу двох транспортних літаків Ан-12, які рухалися з материкової Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір.

Вони мали увімкнені радіолокаційні транспондери, але не мали планів польоту, підтримуючи лише радіозв'язок із Регіональним центром управління польотами (RSVS).

Того ж дня літак Альянсу вилетів для ідентифікації транспортного літака Ан-72. Він летів із включеним транспондером, без плану польоту та на радіозв'язку з RATCC. Однак чотири винищувачі Су-30 і два винищувачі МіГ-31, які вилетіли з Калінінграда для супроводу літака, не мали включених транспондерів, планів польоту та радіозв'язку.

Крім цього, винищувачі НАТО супроводили один Су-35 та ідентифікували тактичний розвідувальний літак Су-24МР, який 1 жовтня літав без транспондера, плану польоту та радіозв’язку.

Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії й передбачає постійний контроль повітряного простору регіону.

19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.

Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.

НАТО пообіцяло й надалі "рішуче реагувати" на порушення Росією повітряного простору держав Альянсу.