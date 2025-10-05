Аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через кулі в повітряному просторі

Закриття аеропорту столиці Литви вплинуло на низку нічних рейсів, більшість з яких було переспрямовано до Польщі та Латвії

Аеропорт Вільнюса (Ілюстративне фото: Stringer/EPA)

Аеропорт Вільнюса на декілька годин зупиняв роботу через повітряні кулі в повітряному просторі Литви. Про це повідомило агентство Reuters.

Литва відновила повітряне сполучення у своєму найбільшому та найзавантаженішому аеропорту рано в неділю після декількох годин припинення польотів та переспрямування рейсів через повітряні кулі, які, ймовірно, літали в її повітряному просторі.

Повітряний рух у Вільнюсі було відновлено о 04:50 за місцевим часом у неділю (01:50 за Гринвічем) після того, як пізно в суботу було ухвалено рішення закрити повітряний простір "через можливу серію повітряних куль, що прямують до аеропорту Вільнюса", зазначив оператор аеропорту у своїй заяві на сторінці у Facebook.

Мовник LRT цитував слова глави Національного кризового управління країни, який у суботу ввечері повідомив, що 13 повітряних куль прямують до аеропорту Вільнюса.

Згідно з повідомленнями, опублікованими на сайті Федерального управління цивільної авіації США, обмеження польотів були пов'язані з "польотами на повітряних кулях".

Аеропорт Вільнюса повідомив, що закриття вплинуло на низку нічних рейсів, більшість з яких було переспрямовано до сусідніх Латвії та Польщі, а вильоти було скасовано. Один рейс, що мав прибути з Копенгагена, повернувся до Данії.