Командувач армії Литви: Ми не захистимося на 100% від дронів, варто зменшити очікування
Литва не зможе захистити на всі 100% свій повітряний простір від безпілотників. Про це заявив командувач Збройних сил країни генерал Раймундас Вайкшнорас, передає LRT.
Він порадив "стримати свої очікування".
"Як і все НАТО, як і всі інші країни, ми не зможемо гарантувати 100% на сьогодні. З цим потрібно змиритися, тому що це будуть зовсім інші кошти. Йшлося б про 10 відсотків на оборону або про інші відсотки, якщо такі очікування. Я хотів би трохи пом'якшити ці очікування, управління очікуваннями дуже важливе", – сказав литовський генерал.
За його словами, "занадто сміливо" говорити про те, що можна охопити все небо над країною. На це могли б знадобитися "мільярди і десятки мільярдів". Тому зараз ідеться виключно про найнебезпечніші напрямки.
Для їхнього захисту могли б застосувати мобільні системи, які змогли б переміщатися з місця на місце і володіли б можливостями розпізнавати об'єкти, що летять низько, і нейтралізувати їх.
"Це стосується лише певних напрямків, але не забуваймо, що в нас усе ще є стратегічні об'єкти, тому велика увага приділятиметься захисту важливих стратегічних об'єктів, а не тільки кордону", – заявив Вайкшнорас.
За його словами, ні в Литви, ні в інших країн немає єдиного і чіткого рішення, як захистити свій повітряний простір. Як короткочасну ініціативу було запущено операцію НАТО "Східний вартовий" – доки країни не придбають достатню кількість засобів для протидії БпЛА.
"Проводиться багато експериментів. Командування з трансформації представило кілька проєктів, таких як "Оперативна група X" та інші. Ми сподіваємося, що Литва також прибуде з певними прототипами і зможе вибрати найкращі продукти шляхом практики, інновацій, випробувань", – сказав командувач литовської армії.
- 23 вересня стало відомо, що сейм Литви схвалив поправки, що дають змогу армії оперативно збивати безпілотники.
- Туреччина на кілька днів спрямувала до Литви літак-розвідник AWACS після порушень повітряного простору НАТО з боку Росії.
- 27 вересня у Вільнюсі дрони порушили роботу аеропорту через що літаки сіли й вилетіли із запізненням.
