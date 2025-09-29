Командувач армії Литви: Ми не захистимося на 100% від дронів, варто зменшити очікування

Раймундас Вайкшнорас (Фото: facebook.com/GenerolasVaiksnoras)

Литва не зможе захистити на всі 100% свій повітряний простір від безпілотників. Про це заявив командувач Збройних сил країни генерал Раймундас Вайкшнорас, передає LRT.

Він порадив "стримати свої очікування".

"Як і все НАТО, як і всі інші країни, ми не зможемо гарантувати 100% на сьогодні. З цим потрібно змиритися, тому що це будуть зовсім інші кошти. Йшлося б про 10 відсотків на оборону або про інші відсотки, якщо такі очікування. Я хотів би трохи пом'якшити ці очікування, управління очікуваннями дуже важливе", – сказав литовський генерал.

За його словами, "занадто сміливо" говорити про те, що можна охопити все небо над країною. На це могли б знадобитися "мільярди і десятки мільярдів". Тому зараз ідеться виключно про найнебезпечніші напрямки.

Для їхнього захисту могли б застосувати мобільні системи, які змогли б переміщатися з місця на місце і володіли б можливостями розпізнавати об'єкти, що летять низько, і нейтралізувати їх.

"Це стосується лише певних напрямків, але не забуваймо, що в нас усе ще є стратегічні об'єкти, тому велика увага приділятиметься захисту важливих стратегічних об'єктів, а не тільки кордону", – заявив Вайкшнорас.

За його словами, ні в Литви, ні в інших країн немає єдиного і чіткого рішення, як захистити свій повітряний простір. Як короткочасну ініціативу було запущено операцію НАТО "Східний вартовий" – доки країни не придбають достатню кількість засобів для протидії БпЛА.

"Проводиться багато експериментів. Командування з трансформації представило кілька проєктів, таких як "Оперативна група X" та інші. Ми сподіваємося, що Литва також прибуде з певними прототипами і зможе вибрати найкращі продукти шляхом практики, інновацій, випробувань", – сказав командувач литовської армії.