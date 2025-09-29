Командующий армией Литвы: Мы не защитимся на 100% от дронов, стоит уменьшить ожидания

В приоритете у Литвы защита критически важных объектов, а открыть все небо стоило бы "десятки миллиардов"

Раймундас Вайкшнорас (Фото: facebook.com/GenerolasVaiksnoras)

Литва не сможет защитить на все 100% свое воздушное пространство от беспилотников. Об этом заявил командующий Вооруженными силами страны генерал Раймундас Вайкшнорас, передает LRT.

Он посоветовал "умерить свои ожидания".

"Как и все НАТО, как и все другие страны, мы не сможем гарантировать 100% на сегодня. С этим нужно смириться, потому что это будут совершенно другие средства. Речь шла бы о 10 процентах на оборону или о других процентах, если таковы ожидания. Я хотел бы немного смягчить эти ожидания, управление ожиданиями очень важно", – сказал литовский генерал.

По его словам, "слишком смело" говорить о том, что можно охватить все небо над страной. На это могли бы потребоваться "миллиарды и десятки миллиардов". Поэтому сейчас речь идет исключительно о наиболее опасных направлениях.

Дли их защиты могли бы применить мобильные системы, которые смогли бы перемещаться с места на место и обладали бы возможностями распознавать низколетящие объекты и нейтрализовать их.

"Это касается лишь определенных направлений, но давайте не будем забывать, что у нас все еще есть стратегические объекты, поэтому большое внимание будет уделяться защите важных стратегических объектов, а не только границы", – заявил Вайкшнорас.

По его словам, ни у Литвы, ни у других стран нет единого и четкого решения, как защитить свое воздушное пространство. В качестве кратковременной инициативы была запущена операция НАТО "Восточный страж" – пока страны не приобретут достаточное количество средств для противодействия БпЛА.

"Проводится много экспериментов. Командование по трансформации представило несколько проектов, таких как "Оперативная группа X" и другие. Мы надеемся, что Литва также прибудет с определенными прототипами и сможет выбрать лучшие продукты путем практики, инноваций, испытаний", – сказал командующий литовской армией.