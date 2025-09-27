В Вильнюсе дроны нарушили работу аэропорта: самолеты сели и вылетели с опозданием

Аэропорт (Иллюстративное фото: Stringer/EPA)

В пятницу, 26 сентября, беспилотники нарушили работу аэропорта в столице Литвы. Об этом сообщил вещатель LRT.

Служба общественной безопасности Вильнюса зафиксировала три запрещенных полета дронов в районе аэропорта. Семь рейсов пострадали от этой незаконной активности: четыре самолета были задержаны на вылет, еще три – на прибытие.

Это не первый случай, когда гражданские дроны нарушают работу аэропортов. В предыдущих случаях два самолета приземлялись в альтернативных аэропортах.

Аэронавигационная служба отмечает, что штрафы за общее нарушение правил использования составляют от 500 до 1000 евро (за первое нарушение) и от 1000 до 1500 евро с конфискацией дрона за повторное нарушение.

Штрафы за полеты в запрещенных зонах составляют 400-800 евро с конфискацией оборудования. За повторное нарушение – от 800 до 1200 евро с конфискацией БпЛА.

В подобных случаях, как было зафиксировано в пятницу, также может быть применена уголовная ответственность за нарушение безопасности полетов и иски авиакомпаний за срыв полетов.

23 сентября стало известно, что сейм Литвы одобрил поправки, позволяющие армии оперативно сбивать беспилотники.

Турция на несколько дней направила в Литву самолет-разведчик AWACS после нарушений воздушного пространства НАТО со стороны России.