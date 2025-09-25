Bloomberg: Турция направила в Литву самолет-разведчик AWACS после нарушений со стороны РФ
Турция развернула в Литве усовершенствованный самолет радиолокационного наблюдения AWACS, что сигнализирует о том, что НАТО усиливает оборону в Балтийском регионе после нарушений Россией ее воздушного пространства. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников, знакомых с этим вопросом.
В понедельник Турция отправила в Литву один самолет воздушного радарного наблюдения и управления, способный обнаруживать низколетящие дроны и другие объекты, которые пропускают наземные радары, заявили собеседники. По их словам, миссия продлится до четверга, 25 сентября.
Временное развертывание является жестом солидарности с другими членами НАТО, добавили собеседники. Министерство обороны Турции отказалось от комментариев.
Этот шаг происходит на фоне попыток членов Альянса скоординировать реакцию на вторжение российских самолетов и беспилотников в их воздушное пространство, при этом партнеры открыто противоречат друг другу, отметили журналисты.
В материале говорится, что российские самолеты и вертолеты в течение многих лет время от времени нарушали воздушное пространство стран-членов НАТО.
Военные эксперты рассматривают эти вторжения как символическую демонстрацию пренебрежения к границам Альянса, а в случае бывших советских республик, таких как Литва, Латвия и Эстония, как сигнал о том, что Москва не считает их независимыми государствами. Такие инциденты стали более частыми после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
AWACS (Airborne Warning and Control System) – это авиационная система дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных, наземных и морских целей на большом расстоянии, а также координации действий своих самолетов и сил противовоздушной обороны.
Основные функции: обнаружение вражеских самолетов еще до того, как они приблизятся к зоне действия наземных радаров, наведение истребителей на цель, управление воздушными операциями и создание радиолокационного поля "над горизонтом".
Самый известный пример – Boeing E-3 Sentry AWACS (на базе Boeing 707), который используют члены НАТО.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были над Эстонией около 12 минут.
- В тот же день российские истребители нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
- 22 сентября Туск заявил, что Польша будет сбивать объекты, которые явно нарушают ее воздушное пространство. Глава МИД Британии в ООН заявила о готовности дать отпор самолетам-нарушителям.
- Макрон считает, что государства НАТО должны усилить свой ответ в случае новых провокаций со стороны России, но не открывать огонь.
