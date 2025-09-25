Bloomberg: Турция направила в Литву самолет-разведчик AWACS после нарушений со стороны РФ

Самолет, направленный в страну Балтии, способен обнаруживать низколетящие БпЛА и другие объекты, которые не видны наземным радарам

Самолет AWACS (Фото: Giuseppe Lami/EPA)

Турция развернула в Литве усовершенствованный самолет радиолокационного наблюдения AWACS, что сигнализирует о том, что НАТО усиливает оборону в Балтийском регионе после нарушений Россией ее воздушного пространства. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников, знакомых с этим вопросом.

В понедельник Турция отправила в Литву один самолет воздушного радарного наблюдения и управления, способный обнаруживать низколетящие дроны и другие объекты, которые пропускают наземные радары, заявили собеседники. По их словам, миссия продлится до четверга, 25 сентября.

Временное развертывание является жестом солидарности с другими членами НАТО, добавили собеседники. Министерство обороны Турции отказалось от комментариев.

Этот шаг происходит на фоне попыток членов Альянса скоординировать реакцию на вторжение российских самолетов и беспилотников в их воздушное пространство, при этом партнеры открыто противоречат друг другу, отметили журналисты.

В материале говорится, что российские самолеты и вертолеты в течение многих лет время от времени нарушали воздушное пространство стран-членов НАТО.

Военные эксперты рассматривают эти вторжения как символическую демонстрацию пренебрежения к границам Альянса, а в случае бывших советских республик, таких как Литва, Латвия и Эстония, как сигнал о том, что Москва не считает их независимыми государствами. Такие инциденты стали более частыми после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

СПРАВКА. AWACS (Airborne Warning and Control System) – это авиационная система дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных, наземных и морских целей на большом расстоянии, а также координации действий своих самолетов и сил противовоздушной обороны. Основные функции: обнаружение вражеских самолетов еще до того, как они приблизятся к зоне действия наземных радаров, наведение истребителей на цель, управление воздушными операциями и создание радиолокационного поля "над горизонтом". Самый известный пример – Boeing E-3 Sentry AWACS (на базе Boeing 707), который используют члены НАТО.