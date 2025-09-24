НАТО должно "усилить ответ" в случае провокаций РФ, но не открывая огонь – Макрон
Государства НАТО должны усилить свой ответ в случае новых провокаций со стороны России, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы. Об этом в интервью France 24 и Radio France International сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Это означает, что если кто-то снова вас провоцирует, вы должны реагировать немного жестче", – пояснил французский президент из Нью-Йорка, где он участвует в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Однако, несмотря на эти "проверки" со стороны российской армии, "мы не будем открывать огонь", добавил Макрон.
"НАТО отреагировало пропорционально, усилив свою обороноспособность", – добавил президент Франции.
Он отметил, что в случае "новых провокаций с вторжением в воздушное или сухопутное пространство нам придется усилить наш ответ".
"Важно показать Москве, что мы умеем одновременно защищать Украину и продолжать защищать наше воздушное пространство. Мы не можем допустить, чтобы укоренилась идея о том, что Польша, Эстония или Румыния находятся в слабой позиции, потому что следующим шагом будет Германия, а затем Франция", — акцентировал он.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были над Эстонией около 12 минут.
- В тот же день российские истребители нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
- 22 сентября Туск заявил, что Польша будет сбивать объекты, которые явно нарушают ее воздушное пространство. Глава МИД Британии в ООН заявила о готовности дать отпор самолетам-нарушителям.
