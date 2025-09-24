НАТО должно "усилить ответ" в случае провокаций РФ, но не открывая огонь – Макрон

Эмманюэль Макрон (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Государства НАТО должны усилить свой ответ в случае новых провокаций со стороны России, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы. Об этом в интервью France 24 и Radio France International сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это означает, что если кто-то снова вас провоцирует, вы должны реагировать немного жестче", – пояснил французский президент из Нью-Йорка, где он участвует в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако, несмотря на эти "проверки" со стороны российской армии, "мы не будем открывать огонь", добавил Макрон.

"НАТО отреагировало пропорционально, усилив свою обороноспособность", – добавил президент Франции.

Он отметил, что в случае "новых провокаций с вторжением в воздушное или сухопутное пространство нам придется усилить наш ответ".

"Важно показать Москве, что мы умеем одновременно защищать Украину и продолжать защищать наше воздушное пространство. Мы не можем допустить, чтобы укоренилась идея о том, что Польша, Эстония или Румыния находятся в слабой позиции, потому что следующим шагом будет Германия, а затем Франция", — акцентировал он.