НАТО має "посилити відповідь" у разі провокацій РФ, але не відкриваючи вогонь – Макрон
Держави НАТО повинні посилити свою відповідь у разі нових провокацій з боку Росії, зокрема в повітряному просторі Східної Європи. Про це в інтерв’ю France 24 та Radio France International повідомив президент Франції Емманюель Макрон.
"Це означає, що якщо хтось знову вас провокує, ви повинні реагувати трохи жорсткіше", – пояснив французький президент з Нью-Йорка, де він бере участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Однак, пори ці "перевірки" з боку російської армії, "ми не відкриватимемо вогонь", додав Макрон.
"НАТО відреагувало пропорційно, посиливши свою обороноздатність", – додав президент Франції.
Він зазначив, що у разі "нових провокацій із вторгненням у повітряний чи сухопутний простір нам доведеться посилити нашу відповідь".
"Важливо показати Москві, що ми вміємо одночасно захищати Україну та продовжувати захищати наш повітряний простір. Ми не можемо допустити, щоб укорінилася ідея про те, що Польща, Естонія чи Румунія перебувають у слабкій позиції, бо наступним кроком буде Німеччина, а потім Франція", – акцентував він.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
- Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- 22 вересня Туск заявив, що Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують її повітряний простір. Глава МЗС Британії в ООН заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
Коментарі (0)