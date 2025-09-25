Bloomberg: Туреччина спрямувала до Литви літак-розвідник AWACS після порушень із боку РФ
Туреччина розгорнула в Литві вдосконалений літак радіолокаційного спостереження AWACS, що сигналізує про те, що НАТО посилює оборону в Балтійському регіоні після порушень Росією її повітряного простору. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних турецьких посадовців, обізнаних із цим питанням.
У понеділок Туреччина відправила до Литви один літак повітряного радарного спостереження та управління, здатний виявляти низьколітні дрони та інші об'єкти, які пропускають наземні радари, заявили співрозмовники. За їх словами, місія триватиме до четверга, 25 вересня.
Тимчасове розгортання є жестом солідарності з іншими членами НАТО, додали співрозмовники. Міністерство оборони Туреччини відмовилося від коментарів.
Цей крок відбувається на тлі спроб членів Альянсу скоординувати реакцію на вторгнення російських літаків та безпілотників у їхній повітряний простір, водночас партнери відкрито суперечать один одному, зазначили журналісти.
У матеріалі йдеться, що російські літаки та гелікоптери протягом багатьох років час від часу порушували повітряний простір країн-членів НАТО.
Військові експерти розглядають ці вторгнення як символічну демонстрацію зневаги до кордонів Альянсу, а у випадку колишніх радянських республік, таких як Литва, Латвія та Естонія, як сигнал про те, що Москва не вважає їх незалежними державами. Такі інциденти стали частішими після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
AWACS (Airborne Warning and Control System) – це авіаційна система дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних, наземних і морських цілей на великій відстані, а також координації дій своїх літаків і сил протиповітряної оборони.
Основні функції: виявлення ворожих літаків ще до того, як вони наблизяться до зони дії наземних радарів, наведення винищувачів на ціль, управління повітряними операціями та створення радіолокаційного поля "над горизонтом".
Найвідоміший приклад – Boeing E-3 Sentry AWACS (на базі Boeing 707), який використовують члени НАТО.
- 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Загалом вони були над Естонією близько 12 хвилин.
- Того самого дня російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії Petrobaltic у Балтійському морі. Більш ніж за тиждень до цього два десятки російських БпЛА порушили повітряний простір Польщі.
- 22 вересня Туск заявив, що Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують її повітряний простір. Глава МЗС Британії в ООН заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
- Макрон вважає, що держави НАТО повинні посилити свою відповідь у разі нових провокацій із боку Росії, але не відкривати вогонь.
