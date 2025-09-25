Bloomberg: Туреччина спрямувала до Литви літак-розвідник AWACS після порушень із боку РФ

Літак, направлений до країни Балтії, здатний виявляти низьколітні БпЛА та інші об'єкти, які не видно наземним радарам

Літак AWACS (Фото: Giuseppe Lami/EPA)

Туреччина розгорнула в Литві вдосконалений літак радіолокаційного спостереження AWACS, що сигналізує про те, що НАТО посилює оборону в Балтійському регіоні після порушень Росією її повітряного простору. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних турецьких посадовців, обізнаних із цим питанням.

У понеділок Туреччина відправила до Литви один літак повітряного радарного спостереження та управління, здатний виявляти низьколітні дрони та інші об'єкти, які пропускають наземні радари, заявили співрозмовники. За їх словами, місія триватиме до четверга, 25 вересня.

Тимчасове розгортання є жестом солідарності з іншими членами НАТО, додали співрозмовники. Міністерство оборони Туреччини відмовилося від коментарів.

Цей крок відбувається на тлі спроб членів Альянсу скоординувати реакцію на вторгнення російських літаків та безпілотників у їхній повітряний простір, водночас партнери відкрито суперечать один одному, зазначили журналісти.

У матеріалі йдеться, що російські літаки та гелікоптери протягом багатьох років час від часу порушували повітряний простір країн-членів НАТО.

Військові експерти розглядають ці вторгнення як символічну демонстрацію зневаги до кордонів Альянсу, а у випадку колишніх радянських республік, таких як Литва, Латвія та Естонія, як сигнал про те, що Москва не вважає їх незалежними державами. Такі інциденти стали частішими після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

ДОВІДКА. AWACS (Airborne Warning and Control System) – це авіаційна система дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних, наземних і морських цілей на великій відстані, а також координації дій своїх літаків і сил протиповітряної оборони. Основні функції: виявлення ворожих літаків ще до того, як вони наблизяться до зони дії наземних радарів, наведення винищувачів на ціль, управління повітряними операціями та створення радіолокаційного поля "над горизонтом". Найвідоміший приклад – Boeing E-3 Sentry AWACS (на базі Boeing 707), який використовують члени НАТО.