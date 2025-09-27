У Вільнюсі дрони порушили роботу аеропорту: літаки сіли та вилетіли із запізненням

Аеропорт (Ілюстративне фото: Stringer/EPA)

У п’ятницю, 26 вересня, безпілотники порушили роботу аеропорту у столиці Литви. Про це повідомив мовник LRT.

Служба громадської безпеки Вільнюса зафіксувала три заборонені польоти дронів у районі аеропорту. Сім рейсів постраждали від цієї незаконної активності: чотири літаки були затримані на виліт, ще три – на прибуття.

Це не перший випадок, коли цивільні дрони порушують роботу аеропортів. У попередніх випадках два літаки приземлялися в альтернативних аеропортах.

Аеронавігаційна служба зазначає, що штрафи за загальне порушення правил використання становлять від 500 до 1000 євро (за перше порушення) і від 1000 до 1500 євро з конфіскацією дрона за повторне порушення.

Штрафи за польоти в заборонених зонах становлять 400-800 євро з конфіскацією обладнання. За повторне порушення – від 800 до 1200 євро з конфіскацією БпЛА.

У подібних випадках, як було зафіксовано у п'ятницю, також може бути застосована кримінальна відповідальність за порушення безпеки польотів та позови авіакомпаній за зрив польотів.

23 вересня стало відомо, що сейм Литви схвалив поправки, що дають змогу армії оперативно збивати безпілотники.

Туреччина на кілька днів спрямувала до Литви літак-розвідник AWACS після порушень повітряного простору НАТО з боку Росії.