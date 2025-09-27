У Вільнюсі дрони порушили роботу аеропорту: літаки сіли та вилетіли із запізненням
У п’ятницю, 26 вересня, безпілотники порушили роботу аеропорту у столиці Литви. Про це повідомив мовник LRT.
Служба громадської безпеки Вільнюса зафіксувала три заборонені польоти дронів у районі аеропорту. Сім рейсів постраждали від цієї незаконної активності: чотири літаки були затримані на виліт, ще три – на прибуття.
Це не перший випадок, коли цивільні дрони порушують роботу аеропортів. У попередніх випадках два літаки приземлялися в альтернативних аеропортах.
Аеронавігаційна служба зазначає, що штрафи за загальне порушення правил використання становлять від 500 до 1000 євро (за перше порушення) і від 1000 до 1500 євро з конфіскацією дрона за повторне порушення.
Штрафи за польоти в заборонених зонах становлять 400-800 євро з конфіскацією обладнання. За повторне порушення – від 800 до 1200 євро з конфіскацією БпЛА.
У подібних випадках, як було зафіксовано у п'ятницю, також може бути застосована кримінальна відповідальність за порушення безпеки польотів та позови авіакомпаній за зрив польотів.
- 23 вересня стало відомо, що сейм Литви схвалив поправки, що дають змогу армії оперативно збивати безпілотники.
- Туреччина на кілька днів спрямувала до Литви літак-розвідник AWACS після порушень повітряного простору НАТО з боку Росії.
