Сейм Литвы одобрил поправки, позволяющие армии оперативно сбивать БпЛА

Военная сила сможет применяться против дронов в Литве в запрещенных или ограниченных зонах, если их полеты выполняются с нарушением

Довиле Шакалиене (Фото: How Hwee Young/EPA)

Армия Литвы сможет быстрее и проще сбивать беспилотники, которые представляют опасность для воздушного пространства. Об этом сообщил вещатель LRT.

Во вторник, 23 сентября, Сейм Литвы одобрил поправки, позволяющие армии оперативнее и проще нейтрализовать дроны, представляющие угрозу воздушному пространству страны.

Изменения в Закон об авиации и Устав применения военной силы поддержали все депутаты, присутствующие в зале.

Поправки рассматривались по особой срочной процедуре – согласно уставу Сейма, это возможно, когда необходимо "немедленно обеспечить жизненно важные интересы общества и государства".

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что до сих пор действующие правовые акты и процедуры не соответствовали современным угрозам и их переменному характеру.

"Этой поправкой к Уставу применения военной силы мы создаем новый правовой механизм, чтобы военную силу можно было оперативно использовать против беспилотников в ограниченных зонах, если их полеты осуществляются с нарушением порядка, установленного командующим армией", – сказала чиновница.

Согласно изменениям, по решению министра обороны или уполномоченного им лица, военная сила сможет применяться против дронов в запрещенных или ограниченных зонах, если их полеты выполняются с нарушением установленных условий, ограничений или порядка.

Ранее солдаты имели право применять силу только против летательных аппаратов, используемых в качестве оружия в запрещенных зонах.

По данным Минобороны Литвы, армия сможет гибче и эффективнее реагировать на нарушения воздушного пространства беспилотниками и при необходимости применять военную силу для нейтрализации угроз.

27 августа сообщалось, что в Литве будут сбивать российские беспилотники и предупреждать население об опасности.

13 сентября после залета российских дронов в Польшу страны НАТО начали военные учения по переброске военной техники и подразделений в Литву.

14 сентября Литва поднимала истребители НАТО из-за российских самолетов, которые летели с выключенными радиолокационными автоответчиками без планов полета.