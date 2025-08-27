В Литве будут сбивать российские беспилотники и предупреждать население об опасности
Комиссия по национальной безопасности Литвы утвердила межведомственный план реагирования на возможные инциденты в воздушном пространстве страны, который предусматривает подготовку системы оповещения населения об опасности и "нейтрализацию" вражеских объектов. Об этом сообщает Delfi.
Согласно плану, получив сигнал о том, что Россия атакует Украину с помощью беспилотников, Вооруженные силы Литвы мобилизуют силы и готовятся к мониторингу воздушного пространства. Военные должны использовать не только свой потенциал, но и Службу охраны государственной границы.
"В случае возникновения реальной угрозы будет проводиться подготовка к нейтрализации потенциальных целей имеющимися средствами", – говорится в документе.
Также заранее будет подготовлена система оповещения населения об опасности "путем рассылки текстовых сообщений на телефоны, включения сирен и другими способами".
План предусматривают протестировать в ходе национальных учений по мобилизации, которые пройдут в октябре.
- В последние месяцы беспилотники часто залетают на территорию Литвы. Так, 10 июля БпЛА "Гербера" упал на территории страны, прилетев из Беларуси. А через шесть дней местные пограничники сбили еще один БпЛА, который прилетел из Беларуси и, вероятно, не был военным.
- Утром 28 июля дрон "Гербера" также прилетел в Литву со стороны Беларуси. В ответ Вильнюс пообещал усилить ППО.
- Беспилотник искали несколько дней и нашли 1 августа на территории полигона. В тот же день страна выразила Беларуси протест в связи с нарушением воздушного пространства. 5 августа выяснилось, что это был беспилотник, который содержал взрывное устройство.
