В Литве будут сбивать российские беспилотники и предупреждать население об опасности

Представлен план реагирования на возможные инциденты в литовском воздушном пространстве

Беспилотник, упавший в Литве (Фото: Вооруженные силы Литвы)

Комиссия по национальной безопасности Литвы утвердила межведомственный план реагирования на возможные инциденты в воздушном пространстве страны, который предусматривает подготовку системы оповещения населения об опасности и "нейтрализацию" вражеских объектов. Об этом сообщает Delfi.

Согласно плану, получив сигнал о том, что Россия атакует Украину с помощью беспилотников, Вооруженные силы Литвы мобилизуют силы и готовятся к мониторингу воздушного пространства. Военные должны использовать не только свой потенциал, но и Службу охраны государственной границы.

"В случае возникновения реальной угрозы будет проводиться подготовка к нейтрализации потенциальных целей имеющимися средствами", – говорится в документе.

Также заранее будет подготовлена система оповещения населения об опасности "путем рассылки текстовых сообщений на телефоны, включения сирен и другими способами".

План предусматривают протестировать в ходе национальных учений по мобилизации, которые пройдут в октябре.