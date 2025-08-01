В Литве нашли беспилотник, который залетел из Беларуси 28 июля

Довиле Шакалене (Фото: How Hwee Young/EPA)

На территории Литвы нашли беспилотник, который залетел в страну со стороны Беларуси в начале недели. Об этом сообщил вещатель LRT.

Дрон был найден на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе. Эту информацию журналистам подтвердила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене в пятницу, 1 августа.

"Мы подтверждаем, что дрон найден. Больше информации будет предоставлено в ближайшее время", – сказала она.

По предварительным данным, найденный дрон похож на российский беспилотник-имитатор "Гербера". На место происшествия направляются военные следователи и саперы.