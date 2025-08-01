В Литве нашли беспилотник, который залетел из Беларуси 28 июля
На территории Литвы нашли беспилотник, который залетел в страну со стороны Беларуси в начале недели. Об этом сообщил вещатель LRT.
Дрон был найден на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе. Эту информацию журналистам подтвердила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене в пятницу, 1 августа.
"Мы подтверждаем, что дрон найден. Больше информации будет предоставлено в ближайшее время", – сказала она.
По предварительным данным, найденный дрон похож на российский беспилотник-имитатор "Гербера". На место происшествия направляются военные следователи и саперы.
- 28 июля поступили сообщения о том, что в небе над Вильнюсом был замечен неизвестный дрон на высоте 200 метров. Он мог залететь с территории Беларуси.
- Так как это далеко не первый случай, особенно за последние месяцы, Литва приняла решение усилить ПВО на границе с Беларусью.
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