В Литву мог не залетать никакой дрон из Беларуси, а видео – сняли в Украине

Дрон спустя сутки все еще не нашли, не исключено, что в небе могла быть стая птиц или облако

Раймундас Вайкшнорас (Фото: Минобороны Литвы)

В Литве все еще не нашли дрон, который мог залететь в страну 28 июля. Командующий армией Раймундас Вайкшнорас не исключает, что дрона могло вообще не быть, а фото и видео – сняты в Украине, сказал он в интервью радиостанции LRT RADIO.

Расследование по факту залета неизвестного дрона продолжается, рассматриваются различные версии. Даже такая, что кадры – фейк, так как сообщение поступило от анонима.

"Проводится опрос жителей, которые первыми увидели или услышали и сообщили в центр экстренных служб. На сегодняшний день, похоже, подавляющее большинство людей ничего не видели и не слышали. Что было снято и что было передано, тоже весьма неоднозначно – мы подозреваем, что это было снято в Украине. Расследование идет в разных направлениях", – сказал Вайкшнорас.

При этом военные не исключают, что действительно был зафиксирован неизвестный объект, "полностью находящийся в тени" – были замечены точки в пространстве. Но это могла также быть стая птиц, облако или другие метеорологические явления, сказал командующий армией.

Министр национальной обороны Довиле Шакалене также сказала, что пока неясно, был ли на самом деле дрон 28 июля в небе над Литвой.

"Это не пассажирский самолет, это довольно небольшой объект. Учитывая, что вчера погодные условия были особенно плохими, мы приняли очень активные меры. Несмотря на это, дрон фактически не был обнаружен", – сказала она в комментарии LRT, отметив, что поиски продолжаются.