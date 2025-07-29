У Литву міг не залітати дрон з Білорусі, а відео – зняли в Україні

Дрон через добу все ще не знайшли, не виключено, що в небі могла бути зграя птахів або хмара

Раймундас Вайкшнорас (Фото: Міноборони Литви)

У Литві все ще не знайшли дрон, який міг залетіти в країну 28 липня. Командувач армії Раймундас Вайкшнорас не виключає, що дрона могло взагалі не бути, а фото і відео – зняті в Україні, сказав він в інтерв'ю радіостанції LRT RADIO.

Розслідування за фактом появи невідомого дрона триває, розглядаються різні версії. Навіть така, що кадри – фейк, оскільки повідомлення надійшло від аноніма.

"Проводиться опитування мешканців, які першими побачили або почули і повідомили в центр екстрених служб. На сьогодні, переважна більшість людей нічого не бачили та не чули. Що було знято і що було передано, теж досить неоднозначно – ми підозрюємо, що це було знято в Україні. Розслідування йде в різних напрямках", – сказав Вайкшнорас.

Водночас військові не виключають, що справді було зафіксовано невідомий об'єкт, який "повністю перебував у тіні" – були помічені точки у просторі. Але це могла також бути зграя птахів, хмара або інші метеорологічні явища, сказав командувач армії.

Міністерка національної оборони Довіле Шакалене також сказала, що поки незрозуміло, чи був насправді дрон 28 липня в небі над Литвою.

"Це не пасажирський літак, це досить невеликий об'єкт. Враховуючи, що вчора погодні умови були особливо поганими, ми вжили дуже активних заходів. Попри це, дрон фактично не був виявлений", – сказала вона в коментарі LRT, зазначивши, що пошуки тривають.