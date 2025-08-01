У Литві знайшли безпілотник, який залетів з Білорусі 28 липня
На території Литви знайшли безпілотник, який залетів до країни з боку Білорусі на початку тижня. Про це повідомив мовник LRT.
Дрон був знайдений на полігоні Гайжюнай у Йонавському районі. Цю інформацію журналістам підтвердила міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє у п'ятницю, 1 серпня.
"Ми підтверджуємо, що дрон знайдено. Більше інформації буде надано найближчим часом", – сказала вона.
За попередніми даними, знайдений дрон схожий на російський безпілотник-імітатор "Гербера". На місце події прямують військові слідчі та сапери.
- 28 липня надійшли повідомлення про те, що у небі над Вільнюсом було помічено невідомий дрон на висоті 200 метрів. Він міг залетіти з території Білорусі.
- Через те, що це далеко не перший випадок, особливо за останні місяці, Литва ухвалила рішення посилити ППО на кордоні з Білоруссю.
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