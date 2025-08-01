У Литві знайшли безпілотник, який залетів з Білорусі 28 липня

Довілє Шакалєнє (Фото: How Hwee Young/EPA)

На території Литви знайшли безпілотник, який залетів до країни з боку Білорусі на початку тижня. Про це повідомив мовник LRT.

Дрон був знайдений на полігоні Гайжюнай у Йонавському районі. Цю інформацію журналістам підтвердила міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє у п'ятницю, 1 серпня.

"Ми підтверджуємо, що дрон знайдено. Більше інформації буде надано найближчим часом", – сказала вона.

За попередніми даними, знайдений дрон схожий на російський безпілотник-імітатор "Гербера". На місце події прямують військові слідчі та сапери.