У Литві будуть збивати російські безпілотники та сповіщати населення про небезпеку
Комісія з національної безпеки Литви схвалила міжвідомчий план реагування на можливі інциденти в повітряному просторі країни, який передбачає підготовку системи оповіщення населення про небезпеку та "нейтралізацію" ворожих об'єктів. Про це повідомляє Delfi.
Згідно з планом, отримавши сигнал про те, що Росія атакує Україну за допомогою безпілотників, Збройні сили Литви мобілізують сили й готуються до моніторингу повітряного простору. Військові мають використовувати не тільки свій потенціал, а й Служби охорони державного кордону.
"У разі виникнення реальної загрози проводитиметься підготовка до нейтралізації потенційних цілей наявними засобами", – йдеться у документі.
Також заздалегідь буде підготовлена система оповіщення населення про небезпеку "шляхом розсилки текстових повідомлень на телефони, увімкнення сирен та іншими способами".
План передбачається протестувати в ході національних мобілізаційних навчань, які відбудуться у жовтні.
- Дрони останніми місяцями часто залітають на територію Литви. Так, 10 липня БпЛА "Гербера" впав на території країни, залетівши з Білорусі. А через шість днів місцеві прикордонники збили ще один БпЛА, який залетів із Білорусі та, ймовірно, не був військовим.
- Уранці 28 липня дрон "Гербера" також залетів до Литви з боку Білорусі. У відповідь Вільнюс пообіцяв посилити ППО.
- БпЛА шукали кілька днів і знайшли 1 серпня на території полігону. Того самого дня країна висловила Білорусі протест у зв'язку з порушенням повітряного простору. 5 серпня з'ясувалося, що цей безпілотник містив вибуховий пристрій.
