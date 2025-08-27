У Литві будуть збивати російські безпілотники та сповіщати населення про небезпеку

Представлений план реагування на можливі інциденти у литовському повітряному просторі

Безпілотник, що впав у Литві (Фото: Збройні сили Литви)

Комісія з національної безпеки Литви схвалила міжвідомчий план реагування на можливі інциденти в повітряному просторі країни, який передбачає підготовку системи оповіщення населення про небезпеку та "нейтралізацію" ворожих об'єктів. Про це повідомляє Delfi.

Згідно з планом, отримавши сигнал про те, що Росія атакує Україну за допомогою безпілотників, Збройні сили Литви мобілізують сили й готуються до моніторингу повітряного простору. Військові мають використовувати не тільки свій потенціал, а й Служби охорони державного кордону.

"У разі виникнення реальної загрози проводитиметься підготовка до нейтралізації потенційних цілей наявними засобами", – йдеться у документі.

Також заздалегідь буде підготовлена система оповіщення населення про небезпеку "шляхом розсилки текстових повідомлень на телефони, увімкнення сирен та іншими способами".

План передбачається протестувати в ході національних мобілізаційних навчань, які відбудуться у жовтні.