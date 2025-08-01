Литва висловила Білорусі протест у зв’язку з порушенням повітряного простору дроном
Литва викликала до Міністерства закордонних справ представника посольства Білорусі у зв’язку з підтвердженням порушення свого кордону невідомим безпілотником. Про це повідомив мовник LRT.
1 серпня представнику посольства Білорусі в Литві, якого викликали до МЗС країни, було вручено ноту, в якій висловлено рішучий протест щодо незаконного проникнення безпілотника 28 липня.
Цього ж дня Повітряні сили Литви підтвердили, що дрон було знайдено на території Литви, в Йонавському районі, на полігоні Гайжюнай. Тип безпілотника наразі встановлюється.
МЗС Литви вимагає у Білорусі негайно надати детальне пояснення цього інциденту та запобігти будь-яким подальшим порушенням.
- 10 липня у Литві впав БпЛА, схожий на російську "Герберу". Він залетів з боку Білорусі. Пізніше підтвердилося, що це була саме "Гербера".
- 16 липня прикордонники Литви збили безпілотник, що прилетів з Білорусі. За їхніми даними, імовірно, він не був військовим.
- Уранці 28 липня непізнаний безпілотник знову залетів у Литву з боку Білорусі. Литва пообіцяла посилити ППО.
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