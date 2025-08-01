Литва висловила Білорусі протест у зв’язку з порушенням повітряного простору дроном

1 серпня у Литві знайшли дрон, який 28 липня залетів у країну з боку Білорусі

Дрон (Фото: Збройні сили Литви)

Литва викликала до Міністерства закордонних справ представника посольства Білорусі у зв’язку з підтвердженням порушення свого кордону невідомим безпілотником. Про це повідомив мовник LRT.

1 серпня представнику посольства Білорусі в Литві, якого викликали до МЗС країни, було вручено ноту, в якій висловлено рішучий протест щодо незаконного проникнення безпілотника 28 липня.

Цього ж дня Повітряні сили Литви підтвердили, що дрон було знайдено на території Литви, в Йонавському районі, на полігоні Гайжюнай. Тип безпілотника наразі встановлюється.

МЗС Литви вимагає у Білорусі негайно надати детальне пояснення цього інциденту та запобігти будь-яким подальшим порушенням.