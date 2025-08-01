Литва выразила Беларуси протест в связи с нарушением воздушного пространства дроном

1 августа в Литве нашли дрон, который 28 июля залетел в страну со стороны Беларуси

Дрон (Фото: Вооруженные силы Литвы)

Литва вызвала в Министерство иностранных дел представителя посольства Беларуси в связи с подтверждением нарушения своей границы неизвестным беспилотником. Об этом сообщил вещатель LRT.

1 августа представителю посольства Беларуси в Литве, которого вызвали в МИД страны, была вручена нота, в которой выражен решительный протест против незаконного проникновения беспилотника 28 июля.

В этот же день Воздушные силы Литвы подтвердили, что дрон был найден на территории Литвы, в Йонавском районе, на полигоне Гайжюнай. Тип беспилотника сейчас устанавливается.

МИД Литвы требует у Беларуси немедленно предоставить подробное объяснение этого инцидента и предотвратить любые дальнейшие нарушения.