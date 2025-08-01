Литва выразила Беларуси протест в связи с нарушением воздушного пространства дроном
Литва вызвала в Министерство иностранных дел представителя посольства Беларуси в связи с подтверждением нарушения своей границы неизвестным беспилотником. Об этом сообщил вещатель LRT.
1 августа представителю посольства Беларуси в Литве, которого вызвали в МИД страны, была вручена нота, в которой выражен решительный протест против незаконного проникновения беспилотника 28 июля.
В этот же день Воздушные силы Литвы подтвердили, что дрон был найден на территории Литвы, в Йонавском районе, на полигоне Гайжюнай. Тип беспилотника сейчас устанавливается.
МИД Литвы требует у Беларуси немедленно предоставить подробное объяснение этого инцидента и предотвратить любые дальнейшие нарушения.
- 10 июля в Литве упал БпЛА, похожий на российскую "Герберу". Он залетел со стороны Беларуси. Позже подтвердилось, что это была именно "Гербера".
- 16 июля пограничники Литвы сбили беспилотник, прилетевший из Беларуси. По их данным, предположительно, он не был военным.
- Утром 28 июля неопознанный беспилотник снова прилетел в Литву со стороны Беларуси. Литва пообещала усилить ППО.
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