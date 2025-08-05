Прокуратура Литви: Дрон, який наприкінці липня залетів з Білорусі, містив вибухівку

Російські дрони (Фото: ресурс окупантів)

У безпілотнику, що наприкінці липня залетів на територію Литви з Білорусі, містився вибуховий пристрій. Про це повідомила генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене, передає медіа LRT.

За її словами, цей інцидент розслідується як окремий епізод у межах масштабного досудового розслідування воєнних злочинів в Україні. Це розслідування було розпочато ще у березні 2022 року.

Грунскене розповіла, що дрон, виявлений на полігоні Гайжюнай 1 серпня, – це "Гербера".

Після огляду БпЛА було встановлено, що він транспортував вибуховий пристрій, який литовські військові фахівці успішно нейтралізували на місці події. Частини дрона були перевезені для різних розслідувань.

Одна з основних версій розслідування полягає в тому, що безпілотник випадково потрапив на територію Литви. З цієї причини цей інцидент розслідується в межах досудового розслідування воєнних злочинів в Україні.

"Паралельно розслідуються й інші версії", – додала прокурорка.

Вона подякувала мешканцям, які повідомили про дрон, і пообіцяла, що прокуратура зробить "усе можливе, щоб завершити розслідування та надати вам усі відповіді" під час слідства.

Грунскене також закликала мешканців, які виявлять підозрілі пристрої, не наближатися до них і повідомляти служби.

ДОВІДКА "Гербера" – російський безпілотний літальний апарат, що використовується у військових діях Росії проти України. Цей дрон є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2". "Гербера" – російський безпілотний літальний апарат, що використовується у військових діях Росії проти України. Цей дрон є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2".

Міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє повторила, що основною версією є те, що до країни прилетів дезорієнтований безпілотник, який Росія запустила на Київ, але завдяки успішній обороні він опинився у Литві. Вона додала, що до завершення розслідування жодні версії не відкидаються.

"Ситуація, безумовно, досить серйозна. Навіть якщо, згідно з наявними на цьому етапі даними, у нас немає підстав вважати, що безпілотник був запущений на територію Литви цілеспрямовано, ми обов'язково повинні відреагувати максимально", – сказала міністерка.

Шакалєнє уточнила, що різні країни НАТО зараз "досить складно" шукають рішення для боротьби з безпілотниками й застосовують певні експериментальні методи та зброю, що досі не використовувалися як основна зброя для знищення БпЛА.

"Оскільки подібні інциденти, ймовірно, повторюватимуться доти, доки триває війна Росії проти України, це означає, що ми також маємо вжити додаткових заходів", – акцентувала очільниця Міноборони Литви.

Уранці 28 липня 2025 року непізнаний безпілотник залетів у Литву з боку Білорусі. Литва пообіцяла посилити ППО.

1 серпня дрон було знайдено на території Литви на полігоні Гайжюнай.

Того самого дня Литва висловила Білорусі протест у зв’язку з порушенням повітряного простору дроном.