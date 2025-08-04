Уряд Литви слідом за прем’єром йде у відставку

Напередодні прем'єр-міністр Литви подав у відставку на тлі корупційного скандалу

Гінтаутас Палюцкас (Фото: facebook.com/PaluckasLSDP)

У Литві уряд прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса на засіданні 4 серпня ухвалив рішення про відставку. Про це повідомляє LRT із посиланням на слова премʼєра.

"Вирішивши залишити посаду прем'єр-міністра, повідомляю, що дев'ятнадцятий уряд Литви йде у відставку", – сказав Палуцкас, відкриваючи засідання.

Він додав, що 4 серпня він передасть президентові Литви Гітанасу Науседі повідомлення про відставку.

За даними видання, міністр фінансів Рімантас Шаджюс буде призначений тимчасовим главою уряду.

З цього моменту і протягом не більше 15 днів Науседа має подати на розгляд Сейму кандидатуру постійного прем'єр-міністра.

31 липня прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палюцкас подав у відставку з посади глави уряду й керівника Литовської соціал-демократичної партії, що входить до парламентської коаліції.

Відставка відбулася на тлі корупційного скандалу, що спалахнув після журналістського розслідування щодо пільгових кредитів, які нібито отримували пов'язані з прем'єром компанії, можливих махінацій під час купівлі нерухомості Палюцкаса та ймовірної розтрати європейського фінансування.

Науседа призначив Палюцкаса прем'єр-міністром Литви 21 листопада.