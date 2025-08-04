Правительство Литвы вслед за премьером уходит в отставку

Накануне премьер-министр Литвы подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Гинтаутас Палюцкас (Фото: facebook.com/PaluckasLSDP)

В Литве правительство премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса на заседании 4 августа приняло решение об отставке. Об этом сообщает LRT со ссылкой на слова премьера.

"Приняв решение покинуть пост премьер-министра, сообщаю, что девятнадцатое правительство Литвы уходит в отставку", – сказал Палуцкас, открывая заседание.

Он добавил, что 4 августа он передаст президенту Литвы Гитанасу Науседе уведомление об отставке.

По данным издания, министр финансов Римантас Шаджюс будет назначен временным главой правительства.

С этого момента и в течение не более 15 дней Науседа должен будет представить на рассмотрение Сейма кандидатуру постоянного премьер-министра.

31 июля премьер-министр Литвы Гинтаутас Палюцкас подал в отставку с должности главы правительства и руководителя Литовской социал-демократической партии, входящей в парламентскую коалицию.

Отставка произошла на фоне коррупционного скандала, вспыхнувшего после журналистского расследования относительно льготных кредитов, которые якобы получали связанные с премьером компании, возможных махинаций при покупке недвижимости Палюцкаса и вероятной растраты европейского финансирования.

Науседа назначил Палюцкаса премьер-министром Литвы 21 ноября.