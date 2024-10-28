Фото: ЕРА/VALDA KALNINA

В Литве 27 октября завершился второй тур парламентских выборов, по итогам которого позиционная Социал-демократическая партия закрепила свое преимущество и получила наибольшее количество мест в следующем составе Сейма. Об этом сообщает LRT.

Согласно данным Главной избирательной комиссии, социал-демократы получили 52 мандата по итогам обоих туров.

Правящая партия Союз Отечества – Литовские христианские демократы под руководством премьера Ингриды Шимоните заняла второе место, получив 28 мандатов.

Партия Заря Немана, возглавляемая Ремигиюсом Жемайтайтисом (ненавистник Израиля, известный своими антисемитскими высказываниями. – Ред.), завоевала 14 мест в парламенте.

В Сейме также будут представлены Либеральное движение с 12 депутатами и Союз фермеров и зеленых с восьмью. Еще семь мандатов достались представителям других партий.

Явка во втором туре составила 41,31%, что значительно ниже по сравнению с первой частью выборов, где она была 52%.

Лидер консерваторов и действующий министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поздравил социал-демократов с победой, пожелав сформировать правительство с ответственным подходом.

Сам Ландсбергис потерпел поражение в округе Каунаса, где победу одержал представитель Либерального движения Симонас Кайрис. В то же время, Ландсбергис все же получит место в Сейме по партийному списку.

СПРАВКА Социал-демократы в Литве выступают за социальную справедливость, усиление системы социальной защиты, повышение зарплат и пенсий, а также равенство возможностей в сфере здравоохранения и образования. Их экономические приоритеты включают в себя поддержку малого и среднего бизнеса, а также сокращение неравенства.



Что касается Украины, то литовские социал-демократы в целом поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность, осуждают российскую агрессию и поддерживают европейскую интеграцию Украины. Они выступают за оказание помощи Украине, включая гуманитарную и при необходимости военную поддержку. Социал-демократы в Литве выступают за социальную справедливость, усиление системы социальной защиты, повышение зарплат и пенсий, а также равенство возможностей в сфере здравоохранения и образования. Их экономические приоритеты включают в себя поддержку малого и среднего бизнеса, а также сокращение неравенства.Что касается Украины, то литовские социал-демократы в целом поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность, осуждают российскую агрессию и поддерживают европейскую интеграцию Украины. Они выступают за оказание помощи Украине, включая гуманитарную и при необходимости военную поддержку.