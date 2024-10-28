В Литве по итогам двух туров парламентских выборов лидирует оппозиция
В Литве 27 октября завершился второй тур парламентских выборов, по итогам которого позиционная Социал-демократическая партия закрепила свое преимущество и получила наибольшее количество мест в следующем составе Сейма. Об этом сообщает LRT.
Согласно данным Главной избирательной комиссии, социал-демократы получили 52 мандата по итогам обоих туров.
Правящая партия Союз Отечества – Литовские христианские демократы под руководством премьера Ингриды Шимоните заняла второе место, получив 28 мандатов.
Партия Заря Немана, возглавляемая Ремигиюсом Жемайтайтисом (ненавистник Израиля, известный своими антисемитскими высказываниями. – Ред.), завоевала 14 мест в парламенте.
В Сейме также будут представлены Либеральное движение с 12 депутатами и Союз фермеров и зеленых с восьмью. Еще семь мандатов достались представителям других партий.
Явка во втором туре составила 41,31%, что значительно ниже по сравнению с первой частью выборов, где она была 52%.
Лидер консерваторов и действующий министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поздравил социал-демократов с победой, пожелав сформировать правительство с ответственным подходом.
Сам Ландсбергис потерпел поражение в округе Каунаса, где победу одержал представитель Либерального движения Симонас Кайрис. В то же время, Ландсбергис все же получит место в Сейме по партийному списку.
Что касается Украины, то литовские социал-демократы в целом поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность, осуждают российскую агрессию и поддерживают европейскую интеграцию Украины. Они выступают за оказание помощи Украине, включая гуманитарную и при необходимости военную поддержку.
- Досрочные выборы в Сейм Литвы начались 8 октября 2024 года. В них приняли участие более 1700 кандидатов, но из них в парламент попадет только 141 человек.
- 14 октября по итогам первого тура первое место заняла партия социал-демократов. Ее лидер Вилия Блинкявичюте рассчитывает стать новым премьером.