У Литві за підсумками двох турів парламентських виборів лідирує опозиція
У Литві 27 жовтня завершився другий тур парламентських виборів за підсумками якого позиційна Соціал-демократична партія закріпила свою перевагу та отримала найбільшу кількість місць у наступному складі Сейму. Про це повідомляє LRT.
Згідно з даними Головної виборчої комісії, соціал-демократи здобули 52 мандати за підсумками обох турів.
Керівна партія Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи під керівництвом прем'єрки Інгріди Шимоніте посіла друге місце, отримавши 28 мандатів.
Партія Зоря Німану, яку очолює Ремігіюс Жемайтайтіс (ненависник Ізраїлю, відомий своїми антисемітськими висловлюваннями. – Ред.), виборола 14 місць у парламенті.
У Сеймі також будуть представлені Ліберальний рух із 12 депутатами та Союз фермерів і зелених із вісьмома. Ще сім мандатів дісталися представникам інших партій.
Явка в другому турі становила 41,31%, що значно нижче порівняно з першою частиною виборів, де вона склала 52%.
Лідер консерваторів і чинний міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс привітав соціал-демократів із перемогою, побажавши їм сформувати уряд із відповідальним підходом.
Сам Ландсбергіс зазнав поразки в окрузі Каунаса, де перемогу здобув представник Ліберального руху Симонас Кайріс. Водночас Ландсбергіс все ж отримає місце у Сеймі за партійним списком.
Щодо України, литовські соціал-демократи загалом підтримують її суверенітет і територіальну цілісність, засуджують російську агресію та підтримують європейську інтеграцію України. Вони виступають за надання допомоги Україні, включно з гуманітарною та за потреби військовою підтримкою.
- Дострокові вибори до Сейму Литви розпочалися 8 жовтня 2024 року. У них взяли участь понад 1700 кандидатів, але з них до парламенту потрапить лише 141 особа.
- 14 жовтня, за підсумками першого туру, перше місце посіла партія соціал-демократів. Її лідерка Вілія Блінкявічюте розраховує стати новою прем'єркою.