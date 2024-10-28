У Литві за підсумками двох турів парламентських виборів лідирує опозиція

Фото: ЕРА/VALDA KALNINA

У Литві 27 жовтня завершився другий тур парламентських виборів за підсумками якого позиційна Соціал-демократична партія закріпила свою перевагу та отримала найбільшу кількість місць у наступному складі Сейму. Про це повідомляє LRT.

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Згідно з даними Головної виборчої комісії, соціал-демократи здобули 52 мандати за підсумками обох турів.

Керівна партія Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи під керівництвом прем'єрки Інгріди Шимоніте посіла друге місце, отримавши 28 мандатів.

Партія Зоря Німану, яку очолює Ремігіюс Жемайтайтіс (ненависник Ізраїлю, відомий своїми антисемітськими висловлюваннями. – Ред.), виборола 14 місць у парламенті.

У Сеймі також будуть представлені Ліберальний рух із 12 депутатами та Союз фермерів і зелених із вісьмома. Ще сім мандатів дісталися представникам інших партій.

Явка в другому турі становила 41,31%, що значно нижче порівняно з першою частиною виборів, де вона склала 52%.

Лідер консерваторів і чинний міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс привітав соціал-демократів із перемогою, побажавши їм сформувати уряд із відповідальним підходом.

Сам Ландсбергіс зазнав поразки в окрузі Каунаса, де перемогу здобув представник Ліберального руху Симонас Кайріс. Водночас Ландсбергіс все ж отримає місце у Сеймі за партійним списком.

ДОВІДКА Соціал-демократи в Литві виступають за соціальну справедливість, посилення системи соціального захисту, підвищення зарплат і пенсій, а також рівність можливостей у сферах охорони здоров'я та освіти. Їхні економічні пріоритети містять підтримку малого та середнього бізнесу, а також скорочення нерівності.



Щодо України, литовські соціал-демократи загалом підтримують її суверенітет і територіальну цілісність, засуджують російську агресію та підтримують європейську інтеграцію України. Вони виступають за надання допомоги Україні, включно з гуманітарною та за потреби військовою підтримкою. Соціал-демократи в Литві виступають за соціальну справедливість, посилення системи соціального захисту, підвищення зарплат і пенсій, а також рівність можливостей у сферах охорони здоров'я та освіти. Їхні економічні пріоритети містять підтримку малого та середнього бізнесу, а також скорочення нерівності.Щодо України, литовські соціал-демократи загалом підтримують її суверенітет і територіальну цілісність, засуджують російську агресію та підтримують європейську інтеграцію України. Вони виступають за надання допомоги Україні, включно з гуманітарною та за потреби військовою підтримкою.