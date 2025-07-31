Премьер-министр Литвы подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Гинтаутас Палуцкас также покинул пост председателя партии, входящей в коалицию в парламенте

Гитанас Палуцкас (Фото: Instagram политика)

Премьер-министр Литвы Гитанас Палуцкас подал в отставку с поста главы правительства и лидера Литовской социал-демократической партии, входящей в парламентскую коалицию. Об этом сообщает LRT со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу.

"Палуцкас позвонил мне сегодня утром и объявил о своей отставке. Это факт", – заявил Науседа.

Он добавил, что в настоящее время ЛСДП, которая победила на последних выборах в Сейм и имеет большинство, "проводит консультации".

Отставка произошла на фоне коррупционного скандала, вспыхнувшего после журналистского расследования о льготных кредитах, которые якобы получали компании, связанные с премьер-министром, возможных махинациях при покупке недвижимости Палуцкасом и вероятной растрате европейского финансирования.

24 июля Науседа дал Палуцкасу две недели на то, чтобы тот принял решение о своей возможной отставке или "предоставил объяснения общественности". На следующий день премьер-министр заявил, что уходит в "давно запланированный отпуск".

Согласно конституции Литвы, после отставки премьер-министра члены его правительства также должны подать в отставку. Президент может назначить министров исполняющими обязанности до формирования новой коалиции в парламенте и назначения нового правительства.