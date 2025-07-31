Прем'єр-міністр Литви подав у відставку на тлі корупційного скандалу

Гінтаутас Палюцкас також залишив посаду голови партії, яка належить до коаліції у парламенті

Гінтаутас Палюцкас (Фото: Instagram політика)

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палюцкас подав у відставку з посади глави уряду та керівника Литовської соціал-демократичної партії, яка входить до парламентської коаліції. Про це повідомляє LRT із посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу.

"Палюцкас зателефонував мені сьогодні вранці та оголосив про свою відставку. Це факт", – заявив Науседа.

Він додав, що наразі ЛСДП, яка перемогла на останніх виборах до Сейму та має більшість, "проводить консультації".

Відставка відбулася на тлі корупційного скандалу, що спалахнув після журналістського розслідування щодо пільгових кредитів, які нібито отримували пов'язані із прем'єром компанії, можливих махінацій під час покупки нерухомості Палюцкаса та ймовірної розтрати європейського фінансування.

24 липня Науседа дав Палюцкасу два тижні для того, щоб він ухвалив рішення щодо своєї можливої відставки або "надав пояснення громадськості". Наступного дня прем'єр-міністр заявив, що йде в "давно заплановану відпустку".

Згідно з конституцією Литви, після відставки прем'єра мають подати у відставку члени його уряду. Президент може призначити міністрів виконувачами обов'язків до формування нової коаліції у парламенті та призначення нового уряду.