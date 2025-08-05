Прокуратура Литвы: Дрон, который в конце июля залетел из Беларуси, содержал взрывчатку

Российские дроны (Фото: ресурс оккупантов)

В беспилотнике, залетевшем в конце июля на территорию Литвы из Беларуси, содержалось взрывное устройство. Об этом сообщила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, передает медиа LRT.

По ее словам, этот инцидент расследуется как отдельный эпизод в рамках масштабного досудебного расследования военных преступлений в Украине. Это расследование было начато еще в марте 2022 года.

Грунскене рассказала, что дрон, обнаруженный на полигоне Гайжюнай 1 августа, – это "Гербера".

После осмотра БпЛА было установлено, что он транспортировал взрывное устройство, которое литовские военные специалисты успешно нейтрализовали на месте происшествия. Части дрона были перевезены для различных расследований.

Одна из основных версий расследования заключается в том, что беспилотник случайно попал на территорию Литвы. По этой причине этот инцидент расследуется в рамках досудебного расследования военных преступлений в Украине.

"Параллельно расследуются и другие версии", – добавила прокурор.

Она поблагодарила жителей, сообщивших о дроне, и пообещала, что прокуратура сделает "все возможное, чтобы завершить расследование и предоставить вам все ответы" во время следствия.

Грунскене также призвала жителей, которые обнаружат подозрительные устройства, не приближаться к ним и сообщать в службы.

СПРАВКА "Гербера" – российский беспилотный летательный аппарат, используемый в военных действиях России против Украины. Этот дрон является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2". "Гербера" – российский беспилотный летательный аппарат, используемый в военных действиях России против Украины. Этот дрон является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2".

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене повторила, что основной версией является то, что в страну прилетел дезориентированный беспилотник, который Россия запустила на Киев, но благодаря успешной обороне он оказался в Литве. Она добавила, что до завершения расследования никакие версии не исключаются.

"Ситуация, безусловно, достаточно серьезная. Даже если, согласно имеющимся на этом этапе данным, у нас нет оснований считать, что беспилотник был запущен на территорию Литвы целенаправленно, мы обязательно должны отреагировать максимально", – сказала министр.

Шакалене уточнила, что разные страны НАТО сейчас "достаточно сложно" ищут решения для борьбы с беспилотниками и применяют определенные экспериментальные методы и оружие, что до сих пор не использовались как основное оружие для уничтожения БпЛА.

"Поскольку подобные инциденты, вероятно, будут повторяться до тех пор, пока продолжается война России против Украины, это означает, что мы также должны принять дополнительные меры", – акцентировала глава Минобороны Литвы.

Утром 28 июля 2025 года неопознанный беспилотник прилетел в Литву со стороны Беларуси. Литва пообещала усилить ПВО.

1 августа дрон был найден на территории Литвы на полигоне Гайжюнай.

В тот же день Литва выразила Беларуси протест в связи с нарушением воздушного пространства дроном.