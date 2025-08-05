Фальш-дроны РФ "Герберы" становятся опаснее – чаще залетают в Украину с боевой частью

В случае обнаружения таких БпЛА надо не приближаться и немедленно сообщать спасателям, отметили в ГПСУ

Фото: ГПСУ

Российские дроны "Гербера" становятся опаснее – теперь эти БпЛА чаще залетают в Украину с боевой частью, сообщила Государственная пограничная служба.

"Ранее такие дроны в основном использовались врагом для разведки или как фальш-цель, но теперь чаще залетают на территорию Украины с боевой частью", – говорится в сообщении.

ГПСУ призывает быть бдительными и в случае обнаружения таких дронов – не приближаться и немедленно сообщать о находке спасателям (телефонные номера 101 и 112).

Также пограничники показали одну из таких "Гербер", которую почти без повреждений приземлили бойцы бригады "Стальной кордон" ГПСУ:

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ