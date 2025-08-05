Фальш-дроны РФ "Герберы" становятся опаснее – чаще залетают в Украину с боевой частью
Российские дроны "Гербера" становятся опаснее – теперь эти БпЛА чаще залетают в Украину с боевой частью, сообщила Государственная пограничная служба.
"Ранее такие дроны в основном использовались врагом для разведки или как фальш-цель, но теперь чаще залетают на территорию Украины с боевой частью", – говорится в сообщении.
ГПСУ призывает быть бдительными и в случае обнаружения таких дронов – не приближаться и немедленно сообщать о находке спасателям (телефонные номера 101 и 112).
Также пограничники показали одну из таких "Гербер", которую почти без повреждений приземлили бойцы бригады "Стальной кордон" ГПСУ:
- В феврале 2025 года эксперт по связи для армии Бескрестнов ("Флеш") сообщил, что оккупанты начали устанавливать в "Герберах" боевые части весом до пяти килограммов.
- В начале июля "Гербера" упала на территории Литвы, залетев из Беларуси. В конце того же месяца неизвестный дрон снова залетел в страну – Литва пообещала усилить ПВО, а затем вызвала в МИД белорусского посла.
- В ночь на 5 августа Россия нанесла самый массированный удар с начала войны по Лозовой Харьковской области – есть погибший и раненые, большая часть города осталась без электроснабжения.
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