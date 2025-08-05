Россия нанесла массированный удар по Лозовой – повреждена железная дорога, есть погибший
Харьковская область (Иллюстративное фото: uk.wikipedia.org)

В ночь на 5 августа Россия нанесла самый массированный удар с начала войны по городу Лозовая Харьковской области. Об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский.

По его данным, в результате атаки пострадали критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, среди них двое детей.

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По состоянию на утро 5 августа часть Лозовой оставалась без электроснабжения. Наибольшие проблемы зафиксированы в микрорайоне Авиловка и Катериновском старостинском округе.

Кроме того, из-за повреждения инфраструктуры вводятся изменения в транспортном сообщении.

ДОПОЛНЕНО В 07:42. В Лозовой во время атаки погиб мужчина – он был механиком. Еще четверо железнодорожников ранены, сообщили в "Укрзализныце".

Вражеская атака повредила железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие.

В связи с обстрелами поезд №66/65 – 166/165 Умань – Черкассы – Харьков следует объездным маршрутом, то же самое ожидает другие поезда краматорского направления.

Из-за объезда под резервным тепловозом будет задержка в пределах часа. Пассажиров из/в Лозовую к поездам в Панютино будут доставлять автобусы.

  • В ночь на 3 августа оккупанты били по украинским городам ракетами и ударными беспилотниками. В Николаеве и на Харьковщине под удар попали жилые дома, есть пострадавшие. В Николаевской области и Херсоне после атаки исчезало электроснабжение.
  • В ночь на 4 августа россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, в результате чего начались масштабные пожары. В целом Россия запустила 162 дрона и аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал".
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