Россия атаковала ракетами и дронами Николаев, Херсон, Харьков и Киев, есть пострадавшие

Последствия удара по Николаеву (Фото: ГСЧС)

В ночь на 3 августа российские военные били ракетами и ударными беспилотниками по украинским городам. В Николаеве и Харьковской области под обстрел попали жилые дома, есть пострадавшие. В Николаевской области и Херсоне после атаки пропало электроснабжение.

Россия нанесла ракетный удар по Херсону и Николаеву около 22:00.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетного удара по жилому микрорайону Николаева разрушены частные дома и повреждены квартиры. На месте удара возник пожар.

За данными главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, три человека госпитализированы. Нескольким пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Он также сообщил о перебоях в электроснабжении в регионе.

Об отсутствии света после ракетного обстрела написал и глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Харьков был атакован российскими военными ночью двумя беспилотниками типа "Герань-2".

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, удар пришелся на центральный Шевченковский район города.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в результате одного взрыва пострадали складские здания рядом с жилыми домами. Предварительно, пострадавших нет.

По его данным, второй беспилотник упал в лесопосадке без детонации.

Синегубов также сообщил о взрывах в Чугуеве и Балаклее Харьковской области. Там в результате удара загорелись частные дома. На утро информации о пострадавших не поступало.

О ракетном ударе по Киеву написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Последствия этого удара пока неизвестны.

Николаев (Фото: ГСЧС)

Николаев (Фото: ГСЧС)

Николаев (Фото: ГСЧС)