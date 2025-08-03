Россия атаковала ракетами и дронами Николаев, Херсон, Харьков и Киев, есть пострадавшие
В ночь на 3 августа российские военные били ракетами и ударными беспилотниками по украинским городам. В Николаеве и Харьковской области под обстрел попали жилые дома, есть пострадавшие. В Николаевской области и Херсоне после атаки пропало электроснабжение.
Россия нанесла ракетный удар по Херсону и Николаеву около 22:00.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетного удара по жилому микрорайону Николаева разрушены частные дома и повреждены квартиры. На месте удара возник пожар.
За данными главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, три человека госпитализированы. Нескольким пострадавшим медики оказали помощь на месте.
Он также сообщил о перебоях в электроснабжении в регионе.
Об отсутствии света после ракетного обстрела написал и глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Харьков был атакован российскими военными ночью двумя беспилотниками типа "Герань-2".
По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, удар пришелся на центральный Шевченковский район города.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в результате одного взрыва пострадали складские здания рядом с жилыми домами. Предварительно, пострадавших нет.
По его данным, второй беспилотник упал в лесопосадке без детонации.
Синегубов также сообщил о взрывах в Чугуеве и Балаклее Харьковской области. Там в результате удара загорелись частные дома. На утро информации о пострадавших не поступало.
О ракетном ударе по Киеву написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Последствия этого удара пока неизвестны.
- 2 августа Россия в Херсоне повредила автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел. Прокудин показал последствия удара и призвал местных жителей к эвакуации.
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