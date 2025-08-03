Росія атакувала ракетами та дронами Миколаїв, Херсон, Харківщину і Київ, є постраждалі

Наслідки удару по Миколаїву (Фото: ДСНС)

У ніч проти 3 серпня російські військові били по українських містах ракетами й ударними безпілотниками. У Миколаєві й на Харківщині під удар потрапили житлові будинки, є постраждалі. У Миколаївській області та Херсоні після атаки зникало електропостачання.

Росія атакувала Херсон і Миколаїв ракетами близько 22.00.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки та пошкоджено квартири. На місці удару виникла пожежа.

За даними очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, трьох людей госпіталізовано. Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці

Він також повідомив про відключення електропостачання в області.

Про зникнення світла після ракетної атаки написав і глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Харків російські військові атакували вночі двома безпілотниками типу "Герань-2".

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, удар був по центральному Шевченківському району міста.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що внаслідок одного вибуху постраждали складські будівлі біля житлової забудови. Попередньо без постраждалих.

Другий безпілотник, за його даними, впав у лісопосадці без детонації.

Синєгубов також повідомив про вибухи у Чугуєві та Балаклії Харківської області. Там внаслідок удару спалахнули приватні будинки. Інформації про постраждалих на ранок не було.

Про ракетну атаку на Київ написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Наслідки цього удару ще невідомі.

ДОПОВНЕНО о 08.23. Як повідомив Кім, внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждали семеро людей – чотирьом із них медичну допомогу надано на місці. Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно.

Зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.

У Чугуєві, за словами мера міста Галини Мінаєвої, постраждали три жінки, в них гостра реакція на стрес. У приватних будинках одного з мікрорайонів міста вибиті шибки, пошкоджено скління вікон і дахи.

У Балаклії, за даними начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова, зафіксовано понад 10 ударів ворожими БпЛА. Було охоплено вогнем понад 10 житлових будинків на одній вулиці. Є постраждалі, їх кількість встановлюється.

Наслідки удару у Балаклії (Фото: Telegram Карабанова)

Наслідки удару по Чугуєву (Фото: Мінаєва)

Миколаїв (Фото: ДСНС)

Миколаїв (Фото: ДСНС)

Миколаїв (Фото: ДСНС)