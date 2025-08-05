Лозова пережила наймасованішу атаку: пошкоджено залізницю, є загиблий і поранені – відео, фото

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 5 серпня Росія завдала наймасованішого удару з початку війни по місту Лозова Харківської області. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський.

За його даними, внаслідок атаки постраждали критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Є поранені, серед них двоє дітей.

Станом на ранок 5 серпня частина Лозової залишалася без електропостачання. Найбільші проблеми зафіксовано в мікрорайоні Авилівка та Катеринівському старостинському окрузі.

Окрім того, через пошкодження інфраструктури запроваджуються зміни у транспортному сполученні.

ДОПОВНЕНО О 07:42. У Лозовій під час атаки загинув чоловік – він був механіком. Ще четверо залізничників поранені, повідомили в Укрзалізниці.

Ворожа атака пошкодила залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття.

У зв’язку з обстрілом поїзд №66/65 – 166/165 Умань – Черкаси – Харків прямує об'їзним маршрутом, те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку.

Через обʼїзд під резервним тепловозом буде затримка в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

ДОПОВНЕНО О 08:41. Як повідомили Повітряні сили, від вечора 4 серпня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 46 дронами.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 29 БпЛА на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 дронів на східному напрямку, однієї балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у трьох локаціях на південному та північно-східному напрямках.

ДОПОВНЕНО О 09:06. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій показали наслідки російського удару по Лозовій.

Зазначається, що сталися руйнації будівель та шість осередків пожеж.

Ворог застосував понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2". У прокуратурі Харківщини уточнюють, що серед постраждалих – 13-річна дівчинка та 14-річний хлопець.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура