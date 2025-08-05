Лозова пережила наймасованішу атаку: пошкоджено залізницю, є загиблий і поранені – відео, фото

Лозова пережила наймасованішу атаку: пошкоджено залізницю, є загиблий і поранені – відео, фотодоповнено
У ніч проти 5 серпня Росія завдала наймасованішого удару з початку війни по місту Лозова Харківської області. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський.
За його даними, внаслідок атаки постраждали критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Є поранені, серед них двоє дітей.
Станом на ранок 5 серпня частина Лозової залишалася без електропостачання. Найбільші проблеми зафіксовано в мікрорайоні Авилівка та Катеринівському старостинському окрузі.
Окрім того, через пошкодження інфраструктури запроваджуються зміни у транспортному сполученні.
ДОПОВНЕНО О 07:42. У Лозовій під час атаки загинув чоловік – він був механіком. Ще четверо залізничників поранені, повідомили в Укрзалізниці.
Ворожа атака пошкодила залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття.
У зв’язку з обстрілом поїзд №66/65 – 166/165 Умань – Черкаси – Харків прямує об'їзним маршрутом, те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку.
Через обʼїзд під резервним тепловозом буде затримка в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.
ДОПОВНЕНО О 08:41. Як повідомили Повітряні сили, від вечора 4 серпня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 46 дронами.
Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 29 БпЛА на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 дронів на східному напрямку, однієї балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у трьох локаціях на південному та північно-східному напрямках.
ДОПОВНЕНО О 09:06. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій показали наслідки російського удару по Лозовій.
Зазначається, що сталися руйнації будівель та шість осередків пожеж.
Ворог застосував понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2". У прокуратурі Харківщини уточнюють, що серед постраждалих – 13-річна дівчинка та 14-річний хлопець.
- У ніч проти 3 серпня окупанти били по українських містах ракетами й ударними безпілотниками. У Миколаєві й на Харківщині під удар потрапили житлові будинки, є постраждалі. У Миколаївській області та Херсоні після атаки зникало електропостачання.
- У ніч проти 4 серпня росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого почалися масштабні пожежі. Загалом Росія запустила 162 дрони та аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал".
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