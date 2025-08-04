РФ ударила по Одесской области: начались масштабные пожары, горел радиорынок – видео, фото
В ночь на 4 августа россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, в результате чего начались масштабные пожары. Госслужба по чрезвычайным ситуациям показала фото и видео последствий.
Огонь ликвидировали спасатели совместно с добровольцами.
Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка – огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.
В Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар во дворе.
Обошлось без жертв и пострадавших.
- Одесса и область регулярно страдают от российских атак. 24 июня под ударом был исторический центр Одессы.
- Больше о том, как российские обстрелы разрушают архитектуру Одессы, – в разборе LIGA.net.
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