РФ ударила по Одесской области: начались масштабные пожары, горел радиорынок – видео, фото

В ночь на 4 августа россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, в результате чего начались масштабные пожары. Госслужба по чрезвычайным ситуациям показала фото и видео последствий.

Огонь ликвидировали спасатели совместно с добровольцами.

Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка – огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

В Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар во дворе.

Обошлось без жертв и пострадавших.