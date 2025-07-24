Последствия атаки на исторический центр Одессы в фотографиях LIGA.net

В ночь на 24 июля Россия атаковала Одессу более 30 дронами, в результате чего пострадал исторический центр – рынок "Привоз", Приморский бульвар, гостиницы и жилые дома. LIGA.net побывала на местах российской атаки, которая произошла после третьего этапа переговоров в Стамбуле.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что Приморский бульвар – это визитная карточка города, которая входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дрон ударил прямо посреди бульвара, в исторических зданиях выбиты окна, повреждены фасады, разбиты фонари и скамейки.

Отель ''Лондонский'' (Фото: Лиза Жарких / LIGA.net)

На Привозе сгорели два торговых павильона, в частности знаменитый Фруктовый пассаж. Также рядом разрушен жилой дом с пятого по восьмой этаж, пострадали четыре человека и кошка.

Разрушенный дом (Фото: Лиза Жарких / LIGA.net)

От взрывной волны пострадали два учебных заведения, а также Дворец детского и юношеского творчества, сообщил городской голова Геннадий Труханов.

С начала полномасштабного вторжения в Одессе повреждено более 175 объектов культурного наследия, 20 из которых значительно разрушены, рассказал LIGA.net руководитель управления по работе с ЮНЕСКО и охраны культурного наследия в Одессе Федор Стоянов. Больше подробностей о ночной атаке на Одессу – можете узнать из текста "Привоз, Бристоль, Дом ученых. Как российские обстрелы разрушают архитектуру Одессы".